Hallan en Huauchinango, Puebla, dos cuerpos; podrían ser trabajadores de CFE desaparecidos en junio

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    Hallan en Huauchinango, Puebla, dos cuerpos; podrían ser trabajadores de CFE desaparecidos en junio
    De acuerdo con reportes policiacos, el hallazgo ocurrió en la zona de Texcapa y Nuevo Necaxa, cerca de la autopista México-Tuxpan. Cortesía
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por El Universal

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La última ubicación que se tuvo de los empleados fue el pasado 26 de junio en los límites entre Puebla e Hidalgo

PACHUCA, HGO.- La localización de dos cuerpos en una zona boscosa del municipio de Huauchinango, Puebla, apunta a que de manera preliminar corresponderían a los dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desaparecidos el pasado 26 de junio en los límites entre ese estado e Hidalgo.

De acuerdo con reportes policiacos, el hallazgo ocurrió en la zona de Texcapa y Nuevo Necaxa, cerca de la autopista México-Tuxpan, adonde se trasladaron elementos de diversas corporaciones, así como personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/marchan-en-guerrero-para-exigir-el-rescate-de-ocho-personas-secuestradas-por-la-familia-michoacana-BB23880427

Se señaló que las víctimas corresponderían a Adolfo López, de 40 años, y Marco Antonio Sarmiento, de 60, empleados de la CFE cuyo paradero se desconocía desde finales de junio. De acuerdo con sus familiares, ambos regresaban de Huauchinango, donde habían realizado actividades laborales.

UNO DE ELLOS HABRÍA TENIDO UN PERCANCE CON LA UNIDAD EN LA QUE SE TRASLADABA

Según los reportes, uno de ellos tuvo un percance con la unidad en la que viajaba, por lo que a la altura de Acaxochitlán detuvo el vehículo para tratar de repararlo. Otro de sus compañeros lo alcanzó en el lugar y, posteriormente, se conoció que ambos habrían sido despojados de sus vehículos y desde entonces permanecían desaparecidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cndh-niega-que-convenio-firmado-con-el-sat-le-de-acceso-a-quejas-e-informacion-de-las-personas-usuarias-DO23879497

Las unidades en las que viajaban, a las cuales les habían retirado los logotipos de la CFE, fueron localizadas posterior a su desaparición en las inmediaciones de Acaxochitlán.

De igual manera, se informó que las indagatorias fueron atraídas por la Fiscalía General de la República (FGR).

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