Caen siete presuntos integrantes de célula delictiva; operaba en CDMX, Edomex e Hidalgo

CDMX.- Siete presuntos integrantes de la célula delictiva “El Güero Fresa”, señalada por las autoridades como generadora de violencia y dedicada a la venta, distribución y almacenamiento de narcóticos, fueron detenidos durante siete cateos realizados en inmuebles de Iztapalapa y Tláhuac. De acuerdo con las investigaciones, la organización tendría presencia en la zona oriente de la Ciudad de México, así como en el Estado de México e Hidalgo. Los trabajos de inteligencia permitieron identificar siete domicilios presuntamente utilizados para actividades relacionadas con el narcomenudeo.

Durante el operativo fueron detenidos Ignacio, de 48 años; Hugo Enrique, de 42; César, de 37; Verónica Esmeralda, de 35; y Javier, de 22 años, como resultado de las órdenes de cateo.

ASEGURAN DROGA, CELULARES Y RÉPLICAS DE ARMAS En los inmuebles fueron aseguradas diversas dosis de presuntos narcóticos, dos réplicas de armas de fuego y teléfonos celulares. Entre lo decomisado se encuentran envoltorios con aparente cocaína, marihuana, una sustancia conocida como piedra y sustancias sólidas con características similares al cristal. De manera paralela, en la colonia San Antonio, Iztapalapa, fueron detenidos en flagrancia Damián Ulises, de 30 años, y Karen Guadalupe, de 29, quienes presuntamente tenían en su poder 139 dosis de narcóticos, una motocicleta y una motoneta.

En las acciones participaron elementos de la SSPC, FGR, Defensa y Guardia Nacional, en coordinación con la SSC y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Los siete detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con los objetos asegurados, mientras que los inmuebles cateados quedaron sellados y bajo resguardo policial. La autoridad ministerial determinará su situación jurídica.