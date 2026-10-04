Aumenta 10.2% rezago en Fiscalías de México, reportó INEGI

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    Aumenta 10.2% rezago en Fiscalías de México, reportó INEGI
    Las Fiscalías del País abrieron en 2025 un 3.5 por ciento menos carpetas de investigación y aumentaron en 10.4 por ciento el volumen de procedimientos penales pendientes de concluir, reportó el Inegi. ARCHIVO VANGUARDIA
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En 2025 se abrieron 2 millones 064 mil 775 carpetas de investigación, 74 mil 453 menos que en 2024

Las Fiscalías del País abrieron en 2025 un 3.5 por ciento menos carpetas de investigación y aumentaron en 10.4 por ciento el volumen de procedimientos penales pendientes de concluir, reportó el Inegi.

De acuerdo con el reporte de resultados del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal, presentado el jueves pasado, durante 2025 se abrieron 2 millones 064 mil 775 carpetas de investigación, 74 mil 453 menos que en 2024.

Del total de carpetas abiertas el año pasado, 84 mil 144 correspondieron a la Fiscalía General de la República (FGR).

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En tanto, las entidades con mayor cantidad de carpetas abiertas fueron el Estado de México, con 350 mil 224; Ciudad de México, con 210 mil 384, y Guanajuato, con 161 mil 902.

El 60.8 por ciento de las carpetas de investigación abiertas no tenía persona imputada.

De los delitos registrados por la FGR en las carpetas de investigación abiertas, los más frecuentes fueron los relacionados con armas, explosivos y otros materiales destructivos, con 21.4 por ciento; robo en todas sus modalidades, con 14.7, y delitos en materia de hidrocarburos y sus derivados, con 11.4.

En el caso de las Fiscalías estatales, los delitos más frecuentes fueron robo en todas sus modalidades, con 23.8 por ciento; violencia familiar, con 13.2, y lesiones, con 10.7.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/alistan-nueva-ley-organica-y-reestructuracion-total-de-la-fiscalia-general-de-coahuila-GN23848358

“En 2025 se reportaron 44 mil 082 víctimas de homicidio (doloso y culposo) y feminicidio (consumado y tentativa) registradas en las averiguaciones previas iniciadas y en las carpetas de investigación abiertas por las FGE (Fiscalías generales de los estados). Guanajuato, Estado de México y Sinaloa concentraron 9, 7.3 y 6.5 por ciento del total, respectivamente”, consignó el Inegi.

Indicó, por otra parte, que las determinaciones o conclusiones en las carpetas de investigación en la etapa inicial aumentaron 2.5 por ciento el año pasado respecto de 2024.

Del total, 39.5 por ciento correspondió a no ejercicio de la acción penal por la actualización de alguna causal de sobreseimiento; 30.8, a archivo temporal, y 15.2, a ejercicio de la acción penal.

En tanto, los procedimientos pendientes de concluir aumentaron 10.4 por ciento, para llegar a 2 millones 916 mil 624.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/analizan-fgr-y-fiscalias-uso-de-ia-en-identificacion-forense-DK22824700

De los procedimientos pendientes de concluir, 416 mil 617 correspondieron a Guanajuato; 347 mil 530, a Ciudad de México, y 347 mil 525, a Jalisco. La FGR sumó un total de 32 mil 023.

“La categoría pendientes de concluir se refiere a los procedimientos registrados en las carpetas de investigación, tanto en la etapa de investigación inicial como en la etapa de investigación complementaria, que no han concluido al cierre del año”, explicó el Inegi.

En el caso de la FGR, apuntó, sólo se incluyeron los procedimientos pendientes en la etapa de investigación inicial.

Durante el año pasado, 173 mil 541 personas imputadas fueron vinculadas a proceso, 35 mil 027 de ellas en el Estado de México.

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