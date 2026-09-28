Autoridades federales aseguran 341 kilos de drogas en Sonora y Baja California

SLRC, SON.- Mediante dos acciones desarrolladas por las fuerzas de seguridad se logró el aseguramiento de 341 kilos de narcóticos en Sonora y Baja California. El primero de ellos ocurrió en San Luis Río Colorado, Sonora, donde fueron detenidas dos personas que transportaban en un compartimento oculto en su vehículo aproximadamente 47.5 kilos de metanfetamina, 28 kilos de cocaína, 12 kilos de goma de opio y 10 kilos de fentanilo.

Mientras que en Tijuana fueron decomisados 232 kilos de cocaína y 11.5 kilos de fentanilo ocultos en un semirremolque, informó el Gabinete de Seguridad.

FUERZAS FEDERALES PARTICIPAN EN EL DECOMISO En el decomiso participaron Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR).

Estas acciones, expuso en un comunicado, forman parte del trabajo para afectar las capacidades de las organizaciones delictivas e impedir que estas sustancias lleguen a las calles.

ATAQUE ARMADO DEJA DOS MUERTOS EN SONORA La noche del pasado domingo se registró un ataque armado en el exterior de una funeraria que dejó un saldo de dos personas muertas. Los hechos ocurrieron ayer en la colonia Centro en Ciudad Obregón, entre Hidalgo y Allende, cuando se desarrollaba la velación de David Alejandro, un joven comerciante de 28 años que fue atacado a balazos el sábado 26 de septiembre dentro de una repostería.

En esta agresión directa perdieron la vida dos hombres, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE); la dependencia además agregó que ya se encuentra investigando la agresión armada. De acuerdo con las primeras indagatorias, las víctimas se trasladaban en una camioneta, tras acudir al servicio funerario, cuando fueron interceptadas por sujetos que se desplazaban en otra unidad,, desde la cual realizaron múltiples disparos. Las víctimas fueron identificadas como Carlos Antonio “N”, de 39 años de edad, y Samuel “N”, de 32 años, quien falleció en el interior del vehículo.