Claudia Sheinbaum defiende reforma contra doble nacionalidad en Sonora: “Ningún presidente puede tener dos banderas”

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la propuesta de reforma constitucional que busca prohibir que personas con doble nacionalidad puedan competir por la Presidencia de México o por una gubernatura estatal. Durante su intervención en un evento público en Hermosillo, la mandataria sostuvo que quien encabece el gobierno del país debe tener una lealtad única hacia la nación.

”Ningún presidente puede tener dos banderas, su único amo es el pueblo de México”, señaló la presidenta al explicar las razones detrás de este cambio normativo. Sheinbaum enfatizó que la máxima responsabilidad de un gobernante exige no tener compromisos ni vínculos oficiales con otros países.

¿DE QUÉ SE TRATA LA REFORMA?

La iniciativa plantea un requisito indispensable para los futuros aspirantes a la Presidencia y a los gobiernos estatales. Los candidatos deberán contar únicamente con la ciudadanía mexicana por nacimiento y haber renunciado formalmente a cualquier otra nacionalidad antes de iniciar su registro electoral.

La presidenta aclaró que esta restricción se aplicará de forma exclusiva a los cargos de mayor jerarquía en el servicio público. Los ciudadanos comunes mantendrán intacto su derecho de poseer doble o triple nacionalidad sin que esto afecte sus garantías ni sus actividades cotidianas.