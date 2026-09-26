Claudia Sheinbaum defiende reforma contra doble nacionalidad en Sonora: “Ningún presidente puede tener dos banderas”
La iniciativa busca restringir la ciudadanía extranjera en cargos de elección popular para evitar el conflicto de interés y garantizar la soberanía nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la propuesta de reforma constitucional que busca prohibir que personas con doble nacionalidad puedan competir por la Presidencia de México o por una gubernatura estatal. Durante su intervención en un evento público en Hermosillo, la mandataria sostuvo que quien encabece el gobierno del país debe tener una lealtad única hacia la nación.
”Ningún presidente puede tener dos banderas, su único amo es el pueblo de México”, señaló la presidenta al explicar las razones detrás de este cambio normativo. Sheinbaum enfatizó que la máxima responsabilidad de un gobernante exige no tener compromisos ni vínculos oficiales con otros países.
¿DE QUÉ SE TRATA LA REFORMA?
La iniciativa plantea un requisito indispensable para los futuros aspirantes a la Presidencia y a los gobiernos estatales. Los candidatos deberán contar únicamente con la ciudadanía mexicana por nacimiento y haber renunciado formalmente a cualquier otra nacionalidad antes de iniciar su registro electoral.
La presidenta aclaró que esta restricción se aplicará de forma exclusiva a los cargos de mayor jerarquía en el servicio público. Los ciudadanos comunes mantendrán intacto su derecho de poseer doble o triple nacionalidad sin que esto afecte sus garantías ni sus actividades cotidianas.
MOTIVOS POR LOS QUÉ SE INICIÓ Y LOS DEBATOS AL REDEDOR
El grupo parlamentario de Morena y el Gobierno Federal argumentan que la ley busca prevenir conflictos de interés en decisiones de seguridad nacional y política exterior. Con esta norma, las autoridades afirman que se garantiza que las decisiones estratégicas del país se tomen sin presiones o lealtades divididas hacia gobiernos extranjeros.
Por su parte, legisladores de oposición y analistas políticos han expresado opiniones encontradas sobre la propuesta. Quienes la cuestionan señalan que la medida podría limitar los derechos políticos de millones de mexicanos que viven en el extranjero o que tienen orígenes biculturales.
La propuesta continúa su trámite dentro del Congreso de la Unión, donde se discutirá en el pleno antes de su eventual envío a los congresos locales para su ratificación.