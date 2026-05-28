Avalan registro de Partido Humanista, ligado a La Luz del Mundo en Jalisco

GUADALAJARA, JAL.- Y se hizo La Luz del Mundo para el Partido Humanista de Jalisco. Este jueves, la Comisión de Prerrogativas a Partidos Políticos, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), avaló otorgar a la agrupación política Construsuai AC su registro como partido político de corte local. El diario ‘Mural’ reveló el 20 de febrero que dicha asociación, que tiene como representante legal a Vasti Zabdi Arana Cruz, mantiene vínculos con la Iglesia de la Luz del Mundo, cuyo líder espiritual es todavía Naasón Joaquín García, preso en una cárcel estadounidense tras imputársele delitos como abuso sexual y pornografía infantil.

Ella es parte del grupo de Favio Castellanos Polanco, diputado federal del Distrito 9 de Guadalajara que fue postulado por Morena, pero a nivel nacional registró una agrupación política bajo el nombre de “Humanismo Mexicano”. EL PROCESO El Partido Humanista fue la única agrupación que sobrepasó la fase de asambleas constitutivas y afiliaciones mínimas requeridas. Ahora, recibió luz verde en su solicitud de registro dentro de comisiones. Su último paso: la aprobación del Consejo General del IEPC. Cuando logre su constitución formal, tendrá como único ámbito de competencia las elecciones locales: Ayuntamientos, diputaciones locales y, de prevalecer en 2030, la gubernatura.

Por ser sus primeros comicios, en 2027 deberán competir en solitario. “Es el resultado de un proceso técnico, complejo y prolongado, desarrollado a lo largo de más de un año de trabajo. (...) Es, por ende, una clara expresión de la vida democrática de nuestra Entidad pues, a partir de este dictamen de procedencia a favor de la organización ciudadana, surgiría la posibilidad real de nacer en la vida jurídica un partido político local”, expresó Silvia Bustos Vázquez, presidenta de la Comisión de Prerrogativas.

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