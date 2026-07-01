Sheinbaum destaca reducción de 46% en homicidios al celebrar el séptimo aniversario de la Guardia Nacional

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    Sheinbaum destaca reducción de 46% en homicidios al celebrar el séptimo aniversario de la Guardia Nacional
    La Mandataria federal destacó la baja en los homicidios dolosos en el país, en parte por el trabajo de la Guardia Nacional. Presidencia

Presidenta destaca que la meta es elevar a 170 mil elementos de esta corporación de seguridad

HUEHUETOCA, EDOMEX.- En el marco del séptimo aniversario de la Guardia Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que esta corporación ha sido un pilar de la estrategia de seguridad de su gobierno y atribuyó a su labor parte de la reducción de 46 por ciento en los homicidios dolosos registrada durante la actual administración.

Durante la ceremonia conmemorativa, realizada en las instalaciones de la Guardia Nacional en Huehuetoca, Estado de México, la mandataria reconoció el trabajo cotidiano de los elementos de la corporación y aseguró que su principal misión es proteger la paz y garantizar la seguridad de la población.

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Sheinbaum recordó que la Guardia Nacional fue creada en 2019 como una de las transformaciones institucionales más importantes en materia de seguridad pública, con el objetivo de conformar una corporación nacional, profesional y permanente.

$!La Presidenta encabezó este martes la ceremonia del séptimo aniversario de la Guardia Nacional.
La Presidenta encabezó este martes la ceremonia del séptimo aniversario de la Guardia Nacional. Cuartoscuro

A siete años de su creación, señaló, la institución cuenta con más de 125 mil elementos distribuidos en 53 coordinaciones territoriales y opera desde 590 cuarteles en todo el país.

La presidenta sostuvo que la consolidación de la Guardia Nacional forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, la cual también contempla la atención a las causas de la violencia, el fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación y la coordinación entre las distintas corporaciones de seguridad.

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Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, destacó que la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI reporta que siete de cada diez mexicanos confían en la Guardia Nacional, el nivel más alto registrado para una institución de seguridad en el país.

En tanto, el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera, informó que desde su creación la corporación ha detenido a más de 45 mil personas relacionadas con actividades delictivas, asegurado 23 mil armas de fuego, decomisado 213 toneladas de droga y desmantelado más de 2 mil laboratorios clandestinos para la elaboración de narcóticos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asegura-sheinbaum-que-la-gn-esta-haciendo-un-gran-trabajo-en-la-seguridad-de-las-carreteras-OC20001483

Añadió que la institución incrementó su estado de fuerza de 78 mil a más de 125 mil elementos y que la meta del Gobierno federal es alcanzar los 170 mil integrantes al concluir la presente administración.

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