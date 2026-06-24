Baja 47% inversión física de Pemex; arrastra años sin mantenimiento y accidentes

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México
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    Baja 47% inversión física de Pemex; arrastra años sin mantenimiento y accidentes
    Asimismo, se exhibió que Pemex opera con subejercicios críticos, pues en 2025 solo ejerció 6 mil de los 16 mil millones de dólares que le fueron asignados para inversión. CUARTOOSCURO

Toca inversión de Pemex su nivel más bajo desde 2008 tras caer 47.4%; expertos alertan que el descuido en mantenimiento causa más accidentes

La inversión productiva que realizó Pemex en el primer cuatrimestre es la más baja desde 2008 para un periodo similar.

De enero a abril de este año, Pemex destinó 69 mil 70 millones de pesos en inversión física, cifra que —medida en pesos constantes de 2026— solo es mayor, para los periodos comparables de años pasados, a los 42 mil 293.70 millones registrados en 2008. Esta inversión representa una caída real anual de 47.4 por ciento, de acuerdo con el Informe de Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

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Solo en abril, Petróleos Mexicanos destinó 16 mil 698 millones de pesos para construcción, conservación de obras y adquisición de bienes, lo que significó una caída real de 31.8 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.

Gonzalo Monroy, experto en energía y director de la consultora GMEC, expresó que la reducción del presupuesto de Pemex impacta directamente en el mantenimiento de la empresa, lo cual ha derivado, a su vez, en un incremento de los incidentes y accidentes registrados en sus instalaciones.

“Hubo años en que no se destinaron recursos a exploración y otros en los que no hubo presupuesto para mantenimiento, como ocurrió en el año 2020. Se tiene un déficit de al menos ocho años en mantenimiento preventivo y correctivo a lo largo de toda la infraestructura de Pemex”, expresó el experto en entrevista con REFORMA.

Aclaró que la falta de inversión física no se da solo en mantenimiento, sino en toda la infraestructura de la empresa. “Es en todo: en campos, plataformas, baterías de separación, terminales de exportación, terminales de almacenamiento, refinerías, ductos, poliductos y LPG-ductos. Además, eso es lo que le asigna el Congreso de la Unión, pero no es lo que efectivamente gasta Pemex”, señaló el especialista.

“Por ejemplo, según el Presupuesto de 2025, Pemex tuvo alrededor de 16 mil millones de dólares para inversión física, pero solo aplicó 6 mil millones, que fue la misma cantidad que en 2020. En otras palabras, se tuvo un subejercicio de prácticamente el 50 por ciento”, expresó Monroy.

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Acuerdan cooperación con Petrobras

Las petroleras brasileña y mexicana, Petrobras y Pemex, firmaron ayer un Memorando de Entendimiento para establecer una cooperación estratégica y técnica que permita evaluar, desarrollar y ejecutar proyectos de manera conjunta.

El acuerdo, que estará vigente durante los próximos dos años, no constituye un compromiso de inversión ni crea una sociedad, consorcio o empresa conjunta. La alianza incluye el desarrollo de oportunidades en las áreas de exploración y producción, así como en procesos industriales.

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