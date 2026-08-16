Baja Ejército despliegue; sube la Guardia Nacional

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    Baja Ejército despliegue; sube la Guardia Nacional
    El Ejército mexicano redujo 62 por ciento su despliegue en tareas de seguridad pública. JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO

GN amplió su presencia territorial y asumió una mayor carga de las operaciones federales en seguridad

El Ejército mexicano redujo 62 por ciento su despliegue en tareas de seguridad pública.

Durante 2023 y 2024, desplegó en promedio 100 mil 226 efectivos.

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Para 2025 la cifra cayó a 34 mil 160 y al 12 de junio de este año sumaba 38 mil 19.

En contraste, la Guardia Nacional (GN) amplió su presencia territorial y asumió una mayor carga de las operaciones federales en seguridad.

Según sus reportes, entre octubre de 2024 y agosto de 2025, el Ejército reportó 34 mil 160 militares desplegados frente a 83 mil 326 agentes de la Guardia Nacional.

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El especialista Javier Oliva dijo que la tendencia apunta al relevo del Ejército.

“A finales del sexenio, si se mantiene esta tendencia, la Guardia Nacional estaría a cargo por completo de las tareas federales de seguridad”, previó.

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