Baja Ejército despliegue; sube la Guardia Nacional

Durante 2023 y 2024, desplegó en promedio 100 mil 226 efectivos.

El Ejército mexicano redujo 62 por ciento su despliegue en tareas de seguridad pública.

Para 2025 la cifra cayó a 34 mil 160 y al 12 de junio de este año sumaba 38 mil 19.

En contraste, la Guardia Nacional (GN) amplió su presencia territorial y asumió una mayor carga de las operaciones federales en seguridad.

Según sus reportes, entre octubre de 2024 y agosto de 2025, el Ejército reportó 34 mil 160 militares desplegados frente a 83 mil 326 agentes de la Guardia Nacional.