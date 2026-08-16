Baja Ejército despliegue; sube la Guardia Nacional
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GN amplió su presencia territorial y asumió una mayor carga de las operaciones federales en seguridad
El Ejército mexicano redujo 62 por ciento su despliegue en tareas de seguridad pública.
Durante 2023 y 2024, desplegó en promedio 100 mil 226 efectivos.
Para 2025 la cifra cayó a 34 mil 160 y al 12 de junio de este año sumaba 38 mil 19.
En contraste, la Guardia Nacional (GN) amplió su presencia territorial y asumió una mayor carga de las operaciones federales en seguridad.
Según sus reportes, entre octubre de 2024 y agosto de 2025, el Ejército reportó 34 mil 160 militares desplegados frente a 83 mil 326 agentes de la Guardia Nacional.
El especialista Javier Oliva dijo que la tendencia apunta al relevo del Ejército.
“A finales del sexenio, si se mantiene esta tendencia, la Guardia Nacional estaría a cargo por completo de las tareas federales de seguridad”, previó.