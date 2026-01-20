Bajan exportaciones agropecuarias de México a EU un 11% en 2025
/ 20 enero 2026
Entre las causas de la perdida exportadora del sector están los altos costos de los insumos, problemas logísticos, de seguridad y las reducciones de apoyos al campo.
Las exportaciones de productos agropecuarios mexicanos están perdiendo terreno en la balanza comercial, especialmente con Estados Unidos.
Si bien las exportaciones totales del país aumentaron 6.8 por ciento entre enero y noviembre del año pasado a tasa anual, las ventas agropecuarias al exterior disminuyeron 10.62 por ciento, según información del Banco de México.
Entre las causas de la pérdida de potencia exportadora del sector están los altos costos de los insumos, problemas logísticos, de seguridad y la reducción de apoyos al campo.