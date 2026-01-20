Bajan exportaciones agropecuarias de México a EU un 11% en 2025

Las exportaciones de productos agropecuarios mexicanos están perdiendo terreno en la balanza comercial, especialmente con Estados Unidos.

Si bien las exportaciones totales del país aumentaron 6.8 por ciento entre enero y noviembre del año pasado a tasa anual, las ventas agropecuarias al exterior disminuyeron 10.62 por ciento, según información del Banco de México.