Balacera en Los Cabos, BCS, deja un estadounidense muerto

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México
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    Balacera en Los Cabos, BCS, deja un estadounidense muerto
    Durante los hechos resultaron lesionados dos elementos de la Sedena. Cuartoscuro / Archivo

El enfrentamiento dejó también un saldo de siete lesionados, entre ellos un adolescente de 14 años y una mujer de 65 años

LA PAZ, BCS.- Una balacera en el municipio de Los Cabos, entre civiles armados y corporaciones de seguridad la madrugada de este domingo dejó un saldo de un estadounidense muerto y siete lesionados, entre ellos un adolescente de 14 años y una mujer de 65 años, así como dos militares.

Los hechos iniciaron hacia las 23:00 -hora local- del sábado en las inmediaciones de la comunidad de Santa Anita, en San José del Cabo, cuando personal militar detectó detonaciones de arma de fuego mientras realizaba recorridos de vigilancia en la zona.

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De acuerdo con autoridades de la Mesa Estatal de Seguridad, al desplazarse hacia el sitio, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional ubicaron a personas armadas que viajaban en varios vehículos y abrieron fuego contra las fuerzas federales, lo que derivó en un intercambio de disparos.La persecución y los operativos se prolongaron hasta pasada la medianoche, generando asombro y temor entre ciudadanos de la localidad, turistas y residentes.

MUERE CIUDADANO DE EU

Durante los hechos resultaron lesionados dos elementos de la Sedena y cinco civiles ajenos al operativo que se encontraban en el área, entre ellos una mujer de 65 años, un menor de edad y dos adultos de 36 y 43 años.

Asimismo, un hombre originario de California, Estados Unidos, resultó herido y posteriormente falleció durante la madrugada de este domingo, informaron autoridades estatales.

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Tras el despliegue de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, fueron aseguradas cuatro armas largas, chalecos tácticos, equipo de comunicación, ponchallantas y dos vehículos presuntamente utilizados por los agresores, quienes lograron huir.

UN AÑO DE CONFRONTACIÓN CRIMINAL

La violencia relacionada con grupos del crimen organizado escaló en Baja California Sur desde abril de 2025. Autoridades confirmaron que la entidad comenzó a resentir la disputa interna del Cártel de Sinaloa.

Desde entonces, los cinco municipios del estado han registrado enfrentamientos armados, ejecuciones, ataques contra corporaciones de seguridad y operativos reforzados por fuerzas federales.

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La Mesa Estatal de Seguridad informó que mantiene operativos de búsqueda y vigilancia en Los Cabos para localizar a los responsables y reforzar la seguridad en la zona.Hasta esta mañana no se ha informado de personas detenidas.

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