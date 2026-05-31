Extorsiona crimen arquitectos en Nuevo León

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    Extorsiona crimen arquitectos en Nuevo León
    Los intentos de extorsión a despachos de arquitectura en Nuevo León por grupos criminales han generado alerta entre profesionales del gremio. PEXELS

El modus operandi comienza con mensajes de WhatsApp enviados a números de despachos de arquitectos que aparecen en redes sociales

Los intentos de extorsión a despachos de arquitectura en Nuevo León por grupos criminales han generado alerta entre profesionales del gremio.

A diferencia de las extorsiones o “trampas” ya conocidas contra empleados y profesionistas en otros campos de trabajo, en este caso, el modus operandi comienza con mensajes de WhatsApp enviados a números de despachos de arquitectos que aparecen en redes sociales.

Un arquitecto de San Nicolás relató que lo contactó un supuesto cliente interesado en desarrollar cabañas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/maquinas-tragamonedas-crecen-por-omision-de-autoridades-DD21002991

Aunque la conversación parecía profesional y el hombre aceptó pagar 5 mil pesos por una visita al terreno, pronto comenzaron a surgir señales de alerta.

Por ejemplo, el presunto cliente evitaba reuniones presenciales y no podía responder preguntas técnicas básicas del proyecto.

Tras consultar con otros colegas, el arquitecto señaló que la misma dinámica ya había sido reportada, por lo que decidió bloquear el contacto.

Sin embargo, otros de sus colegas no han tenido la misma suerte.

Tal es el caso de una arquitecta que recibió un mensaje de un hombre que dijo haber obtenido su contacto por recomendación y buscaba remodelar un rancho en Cadereyta.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-alerta-policia-cibernetica-por-nuevo-esquema-de-extorsion-conocido-sim-swapping-DC20994465

Pese a la distancia, ella decidió acudir porque suele atender clientes fuera de Monterrey y de Nuevo León, y el supuesto interesado aceptó pagar 2 mil 500 pesos por hora por su traslado.

“Pensé que aceptaba pagar porque su rancho estaba muy lejos y nadie quería ir”, expresó.

El día de la cita acudió con un diseñador de su equipo y, para su mala suerte, llevaba a sus hijos, ya que era día de asueto.

Durante el trayecto avanzaron cada vez más lejos de la carretera, primero por pavimento y luego por brechas de terracería, donde por momentos se perdía la señal celular.

En el camino, el supuesto cliente le pidió los nombres completos de todos para “autorizarles el acceso”.

Aunque la arquitecta se inquietó, siguió avanzando hasta cuestionarse cómo llevarían hasta ese lugar mobiliario, carpinteros y proveedores.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/denuncian-propietarios-de-tiendas-de-abarrotes-que-el-crimen-organizado-instala-en-sus-locales-maquinas-tragamonedas-en-contra-de-su-voluntad-OP20948879

Al final, las sospechas y el sentido común ganaron la partida: cuando el GPS marcaba cinco minutos para llegar, decidió regresar y avisó al “cliente” que prefería reagendar la visita al rancho.

Fue entonces cuando recibió una llamada de un número desconocido.

“Me dijeron: ‘Tenemos detectado un teléfono por vía satelital. Usted está entrando en una zona prohibida’”, recordó.

Le explicó que iba con el cliente para atender un proyecto y colgó.

Intentó contactar al supuesto cliente por videollamada, pero no respondió.

Después recibió otra llamada de un número desconocido.

“No te muevas, somos de un cártel. Te vamos a matar. Tenemos francotiradores apuntándote”, relató.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fiscalia-de-nl-investiga-al-pato-zambrano-GH21047980

Al mismo tiempo, el “cliente” le enviaba mensajes diciéndole que no se moviera porque podían matarlos. Terror total.

Finalmente salió de la zona y bloqueó todos los números.

Después de compartir su experiencia con arquitectos y diseñadores, le comentaron que también habían recibido mensajes similares.

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