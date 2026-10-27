Morena se deslinda de Taddei; rechaza asumir cualquier responsabilidad en el caso INE

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    Morena se deslinda de Taddei; rechaza asumir cualquier responsabilidad en el caso INE
    La presidenta morenista advirtió que cada persona servidora pública debe hacerse responsable de sus actos. Cortesía

Ariadna Montiel aseguró que la crisis que atraviesa actualmente el órgano electoral no se vincula de manera directa con el partido

CDMX.- Morena rechazó asumir cualquier responsabilidad en el caso Guadalupe Taddei, luego de su renuncia a la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) por el escándalo relacionado con los presuntos actos de corrupción y conflicto de interés en que habría incurrido la exfuncionaria.

En conferencia de prensa, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, deslindó a su partido y advirtió que cada persona servidora pública debe hacerse responsable de sus actos.

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A pregunta expresa, respondió que la crisis que atraviesa actualmente el órgano electoral no se vincula de manera directa con el partido en el poder.

“Yo creo que cada uno se tiene que hacer responsable de lo que le corresponde. En Morena no tenemos que hacernos responsables de lo que no nos corresponde ni nos toca”, sostuvo.”¿De qué sí nos hacemos responsables? Bueno, pues de la acción de la dirección nacional, de las direcciones estatales y, cuando un militante falla hemos estado actuando a través de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; pero el tema del INE no es una responsabilidad de Morena”, recalcó Montiel Reyes.

RELACIÓN MORENA-INE ES LA DE UN SUJETO OBLIGADO, ACLARA

La dirigente subrayó que la relación de Morena con el INE es únicamente la de un sujeto obligado por la normativa vigente, por lo que las irregularidades o actos ilícitos deben ser asumidos individualmente por los involucrados.

“El tema del INE no es un tema directo de Morena; nosotros somos un partido regulado por el INE y a quien deja mal es a las personas que hayan incurrido en alguna acción indebida o en un acto de corrupción”, señaló.

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Ariadna Montiel dijo que le corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar el uso de los recursos públicos federales asignados al INE y si algunos funcionarios cercanos a Guadalupe Taddei han incurrido en alguna falta o irregularidad.

“Le corresponde resolver a la Auditoría Superior de la Federación el deslinde de responsabilidades y la sanción a quien haya cometido algún delito; nosotros tenemos que combatir la corrupción en cualquiera de sus formas, hechos y momentos”, puntualizó.

LLAMA MONTIEL A DIPUTADOS A GARANTIZAR RELEVO INSTITUCIONAL

Por otra parte, la presidenta nacional de Morena hizo un llamado a la Cámara de Diputados a garantizar un relevo institucional sólido que brinde estabilidad, transparencia y sobre todo certeza al proceso electoral 2026-2027 que está en marcha.

“Lo que sí tiene que suceder es que tengamos certeza política, jurídica y operativa porque el proceso electoral es muy grande”, subrayó.

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“Desde Morena lo que pedimos es que haya certeza jurídica y política para el proceso 2027, y eso pasa, entre otras cosas, porque la Cámara de Diputados elija a quien va a sustituir a alguien, pues que sea una persona adecuada, correcta, que guíe el proceso electoral en los términos”, apuntó.

Subrayó que el INE es una institución que tiene una fortaleza que deviene no solamente de los consejeros electorales, sino de todo el cuerpo de trabajadores y trabajadoras que tienen experiencia en realizar el proceso electoral.

ALISTA DENUNCIA CONTRA MARU CAMPOS

En otro tema, Ariadna Montiel anunció que presentará denuncias contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, “por daño moral, por calumnias, por violencia política de género y una serie de elementos adicionales”.

“Serían estas denuncias y quejas porque es correcto hacerlo en materia electoral, ella está realizando actos anticipados. Evidentemente está infringiendo la ley”, afirmó.

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