Balean instalaciones de la Feria Ganadera de Sinaloa a 10 días de iniciar actividades

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    Balean instalaciones de la Feria Ganadera de Sinaloa a 10 días de iniciar actividades
    Las detonaciones de armas de fuego contra este inmueble no alcanzaron a personas, solo afectaron una parte del mismo. Cuartoscuro

Los hechos ocurren tres días después de que la gobernadora interina anunciara los preparativos para este tradicional evento

CULIACÁN.- Las instalaciones de la Feria Ganadera volvieron a ser blanco de un ataque a balazos por personas desconocidas que presuntamente viajaban en una motocicleta.

Los hechos ocurren a solo tres días de que la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, anunciara los preparativos para este tradicional evento.

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Las autoridades de seguridad pública de la capital estatal fueron notificadas que las instalaciones de la Feria Ganadera, que se tiene previsto abrir sus puertas a partir del próximo día 12 de este mes, fueron objeto de varios disparos.

Una vez que acudieron al lugar confirmaron que una parte del enorme inmueble presenta daños en su fachada.

GOBERNADORA EN PLÁTICAS CON EL GREMIO GANADERO

Según los datos que se conocen, las detonaciones de armas de fuego contra este inmueble propiedad de la Unión Ganadera de Sinaloa que se ubican en la parte sur de la capital del estado, no causaron daños a personas, solo afectaron una parte del inmueble.

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El pasado día 30 de octubre, Domínguez Nava dio a conocer que ha sostenido varias reuniones con el líder estatal ganadero, José Alfredo Sáiz Aispuro, el cual le externó el interés de su gremio por celebrar el tradicional evento en la capital del estado.

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