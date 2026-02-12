Banco Mundial revela que la falta de recaudación de impuestos en México se debe a que el 84% de la población no confía en otros

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 12 febrero 2026
    Banco Mundial revela que la falta de recaudación de impuestos en México se debe a que el 84% de la población no confía en otros
    También destacan Brasil, con 77%, y Sudáfrica, con 72%, lo que refleja que la confianza social es mayor en los países más ricos y menor en los países de ingresos medios. CUARTOOSCURO
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


Inseguridad
impuestos

Localizaciones


México

Organizaciones


Banco Mundial

El director Arturo Herrera ubica a México como el segundo país con mayor desconfianza social del segmento de ingreso medio, tras reporte de Pew Research sobre Turquía

México tiene una de las mayores desconfianzas sociales entre los países de ingreso medio, lo que deteriora la disposición de las personas a pagar impuestos, de acuerdo con un análisis de Arturo Herrera, actual director global de Gobernanza en el Banco Mundial.

TE PUEDE INTERESAR: La sombra de la deuda externa... ¿México en la misma liga que Brasil?

El ex-secretario de Hacienda refirió que datos del centro de investigación Pew Research exhiben que el 84 por ciento de la población en México no confía en otras personas, un nivel superior al 72 por ciento de la mediana en los países de ingreso medio.

Con esto, México se posiciona solo un lugar por debajo del país con la mayor desconfianza social entre las naciones de este segmento, que es Turquía, con 82 por ciento, según el Pew Research Center, basado en Washington.

Le siguen Brasil, con 77 por ciento, y Sudáfrica, con 72 por ciento, lo que refleja que la confianza social es mayor en los países más ricos y menor en los países de ingresos medios.

Herrera resaltó que la confianza es un elemento clave para la formación del “contrato social” en los países y contribuye a determinar la disposición de las personas a pagar impuestos.

Expuso que esto explica que México sea de los países con una de las recaudaciones de impuestos más bajas.

“La gráfica que construimos con los datos sobre los niveles de confianza es muy reveladora: en general, cuanto mayor es la confianza en un país, mayor es la recaudación tributaria”, explicó Herrera en su red social X.

“La confianza es un elemento indispensable en el contrato social de un país (qué pagamos como impuestos y qué servicios recibimos a cambio). En general, los países en desarrollo tienen menores niveles de confianza que las economías avanzadas”, posteó este miércoles.

La confianza social en México contrasta con países como Suecia, donde el 83 por ciento sí confía en otras personas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Inseguridad
impuestos

Localizaciones


México

Organizaciones


Banco Mundial

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Los superiores estatutos familiares

Los superiores estatutos familiares
true

Cierre del espacio aéreo en EU, entre confusiones, más presiones
México supera los 9 mil casos de sarampión en 2025, con un incremento notable en varias entidades. La Secretaría de Salud reporta 28 defunciones y refuerza estrategias de prevención ante la expansión del brote.

Casos de Sarampión siguen creciendo en México; supera los 9 mil
Batalla. El actor hizo público su diagnóstico de cáncer colorrectal un año después de recibir la noticia.

Adiós a ‘Dawson Leery’: fallece James Van Der Beek tras lucha contra el cáncer
Luego que el martes 10 de febrero se reportara la caída del sistema para agendar cita para la credencial de elector, el INE informó que restableció satisfactoriamente su sistema de comunicación.

¿Ya puedo programar cita para la credencial? INE anuncia que sistema opera con normalidad, tras caída
Actualmente, México es el epicentro de un importante brote de sarampión, que hasta el 11 de febrero cuenta con 9 mil 187 casos acumulados en 32 estados y 633 municipios.

Si ya tengo mis dos vacunas contra el sarampión, ¿puedo volver a vacunarme?
Cita. El intérprete de ‘Germán’ y ‘Doña Márgara’ se presentará este fin de semana en la ciudad como parte de su gira nacional, tras concluir las grabaciones de las temporadas 20 y 21 de ‘Vecinos’.

Entre ‘Germán’ y ‘Márgara’: Lalo España celebra 34 años de carrera en Saltillo
América y Rayados celebran su clasificación a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 tras superar sus respectivas series ante Olimpia y Xelajú.

América y Rayados avanzan a Octavos de Final en la Concacaf Champions Cup 2026