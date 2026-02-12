Banco Mundial revela que la falta de recaudación de impuestos en México se debe a que el 84% de la población no confía en otros

México tiene una de las mayores desconfianzas sociales entre los países de ingreso medio, lo que deteriora la disposición de las personas a pagar impuestos, de acuerdo con un análisis de Arturo Herrera, actual director global de Gobernanza en el Banco Mundial.

El ex-secretario de Hacienda refirió que datos del centro de investigación Pew Research exhiben que el 84 por ciento de la población en México no confía en otras personas, un nivel superior al 72 por ciento de la mediana en los países de ingreso medio.

Con esto, México se posiciona solo un lugar por debajo del país con la mayor desconfianza social entre las naciones de este segmento, que es Turquía, con 82 por ciento, según el Pew Research Center, basado en Washington.

Le siguen Brasil, con 77 por ciento, y Sudáfrica, con 72 por ciento, lo que refleja que la confianza social es mayor en los países más ricos y menor en los países de ingresos medios.

Herrera resaltó que la confianza es un elemento clave para la formación del “contrato social” en los países y contribuye a determinar la disposición de las personas a pagar impuestos.

Expuso que esto explica que México sea de los países con una de las recaudaciones de impuestos más bajas.

“La gráfica que construimos con los datos sobre los niveles de confianza es muy reveladora: en general, cuanto mayor es la confianza en un país, mayor es la recaudación tributaria”, explicó Herrera en su red social X.