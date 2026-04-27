Busca CCE integrar empresas mexicanas como estrategia para revisión del T-MEC

En las conversaciones y reuniones que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha llevado a cabo en Washington, empresas como Bimbo, Cemex, Tenaris y Xignux han estado presentes para promover la importancia de dicha integración. De acuerdo con el organismo, al menos 85 compañías mexicanas operan de forma relevante en Estados Unidos.

Para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC ), el sector privado mexicano impulsa una estrategia basada en destacar las inversiones de empresas nacionales en territorio estadounidense, con el objetivo de reforzar la integración comercial.

José Medina Mora, presidente del CCE, destacó que, en el caso de Bimbo, el 44.6 por ciento de sus ventas corresponden a Estados Unidos, mientras que las del mercado mexicano tienen una participación del 32.4 por ciento.

“Lo que hemos reforzado es cómo empresas mexicanas están invirtiendo en Estados Unidos. Nos acompañó Bimbo, que tiene 60 plantas en aquel país; está presente en todos los estados, menos tres, de la Unión Americana; tiene cadenas de suministro locales; compra insumos en Estados Unidos para una parte de lo que produce en México; y es el empleador mexicano más importante de Estados Unidos, con 22 mil empleos”, remarcó.

En el caso de Cemex, el 32 por ciento de sus ventas totales corresponden a Estados Unidos, mientras que las de México equivalen al 28 por ciento.