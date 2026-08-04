Busca el PAN regular conferencias mañaneras de Claudia Sheinbaum

CDMX.- El Partido Acción Nacional (PAN) presentará una iniciativa de ley para regular las conferencias mañaneras de la presidenta Claudia Sheinbaum. Tras advertir que el gobierno de la 4T pretende imponer su verdad a los mexicanos, Jorge Romero, el dirigente blanquiazul, adelantó que en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión se presentará la propuesta.

“La mañanera es un programa de televisión donde todos los días se presentan cifras a modo, información innumerables veces falsa y donde se pretende imponer una verdad oficial, pero y quién los vigila a ellos. ¿Quién obliga al gobierno a rectificar si es que se equivoca? ¿Y quién los vigila a ellos? ¿Quién obliga al gobierno a rectificar si es que se equivoca? ¿Quién a ellos les pone límite? Nadie”, alegó. “Por eso en Acción Nacional presentamos una iniciativa para que en las conferencias mañaneras también tengan sus reglas claras, con información verificable, respeto al derecho de réplica y la misma obligación de rendir cuentas que hoy nos quieren imponer a todos los demás. No vamos a permitir que Morena construya un ministerio de la verdad”.

MORENA “QUIERE CALLAR A LA OPOSICIÓN” En una coyuntura marcada por la polémica que han provocado los lineamientos para regular los derechos de las audiencias, el dirigente opositor dijo que, con el argumento de combatir la desinformación, se pretende darle al gobierno la facultad de decidir qué información es verdadera, cuál es falsa, qué está fuera de contexto y qué pueden decir los medios de comunicación, los políticos y tú.

“Hoy Morena no quiere callar a la oposición: hoy te quiere callar a ti. Porque cuando un gobierno quiere decidir qué puedes decir, qué puedes publicar y pensar, ya no estamos hablando de política, estamos hablando de tu libertad”.