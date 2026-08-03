Ve Monreal problemático la licencia de diputados debido a elección de 2027

CDMX.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pidió a su partido no obligar a los diputados que buscarán la reelección en 2027 a dejar su curul, porque de lo contrario será difícil convocar a los suplentes. En un mensaje en redes, el legislador advirtió que en algunos casos no hay suplentes, porque son quienes hoy fungen como propietarios.

Monreal llamó a Morena a evitar obstáculos para la aprobación de la agenda legislativa en el próximo periodo ordinario de sesiones que iniciará el 1 de septiembre próximo. Informó que 41 de los 253 integrantes de su bancada han pedido licencia en diferentes momentos de la actual Legislatura, pero seguramente ese número aumentará en los próximos meses.

PIDE NO APLICAR LAS MISMAS REGLAS Ante ello, pidió a la dirigencia de su partido no aplicar a los legisladores que quieran reelegirse las mismas reglas que a los aspirantes a gubernaturas, para quienes dejar sus cargos sí fue un requisito.

“Mi propuesta respetuosa a Morena es que no se permitan las mismas reglas, es decir, que no se separen del cargo los legisladores, porque tendríamos dificultades para la incorporación de suplentes, dado que en algunos casos no hay suplentes y son los que ahora están fungiendo como propietarios. 41 personas de 253 han pedido licencia para separase del cargo en distintos momentos y, obviamente, sería un número mayor, me imagino, de los que quieren reelegirse”, señaló. NUTRIDA AGENDA LEGISLATIVA El coordinador morenista advirtió que para el periodo ordinario la agenda legislativa será nutrida y ambiciosa, y la falta de suplentes podría convertirse en un obstáculo para su aprobación. “No queremos que se interrumpa el trabajo legislativo, ni queremos que haya obstáculos para la aprobación de esta agenda legislativa nutrida”, dijo.

Recordó que, por última vez, diputados y presidentes municipales podrán reelegirse, ya que a partir de 2030, quedará prohibido la reelección en todos los cargos. “Por única vez, la última, se permitirá la reelección a los legisladores y a los presidentes municipales. 2027 será la única ocasión y a última que se permitirá la reelección solo para el caso de legisladores y de Ayuntamientos, y en el 30, en el 2030, ya se prohíbe, esa es una disposición constitucional, ya no habrá reelección en ningún cargo”, explicó.