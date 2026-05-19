Busca Gobierno de Sheinbaum que Profepa tenga facultades penales

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Busca Gobierno de Sheinbaum que Profepa tenga facultades penales
    Entre las novedades de la propuesta destaca el incremento en las sanciones económicas, ya que las multas por infracciones ambientales, actualmente topadas en 15.7 millones de pesos, ahora podrán alcanzar un techo de hasta 847 millones de pesos. REFORMA

La iniciativa de la nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, busca reemplazar la legislación que ha estado vigente

El Poder Ejecutivo propondrá una nueva ley ambiental que endurezca severamente los castigos por daños a la ecología, cree un padrón público de infractores y transforme a la Profepa en la Procuraduría Federal de Justicia Ambiental (PFJA), dotándola de facultades operativas similares a las de una fiscalía.

La iniciativa de la nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada por el Gobierno federal el pasado 14 de mayo, busca reemplazar la legislación que ha estado vigente, con decenas de reformas, desde 1988.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/trabajadora-de-pemex-y-anfitriona-de-fiesta-millonaria-de-xv-anos-gana-625-mil-pesos-en-inversiones-LN20789929

Entre las novedades de la propuesta destaca el incremento en las sanciones económicas, ya que las multas por infracciones ambientales, actualmente topadas en 15.7 millones de pesos, ahora podrán alcanzar un techo de hasta 847 millones de pesos.

Asimismo, se ordena la implementación en un plazo de dos años del Registro de Infractores Ambientales (RIA), una herramienta que exhibirá públicamente, por un periodo de entre 7 y 10 años, los nombres de personas o empresas responsables de un catálogo de 15 infracciones graves.

En tanto, la nueva PFJA adquirirá atribuciones no vistas antes.

Como medida precautoria, la Procuraduría estará facultada para ejecutar de forma directa, o en coordinación con autoridades de protección civil y de seguridad pública de los tres niveles de gobierno, la remoción o demolición de infraestructura “que cause un daño o menoscabo al medio ambiente con el fin de proteger la vida y los bienes de las personas”.

Además, en las investigaciones de la Fiscalía General de la República por delitos ecológicos, la PFJA ya no solo será coadyuvante, sino que también tendrá calidad de víctima, lo que le dará una serie de derechos procesales, entre ellos, impugnar el no ejercicio de acción penal, la absolución de los acusados o los montos de condena a reparación de daño.

Y TAMBIÉN MENOS TRANSPARENCIA

La ley vigente permite reservar información de las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) que se considere confidencial o pueda afectar secretos industriales o comerciales.

Sin embargo, con la nueva propuesta se autorizaría al Gobierno reservar las MIA en su totalidad, si lo solicitan los promoventes de la obra. “La autoridad debe resolver si el expediente se publica o no, con base en los principios y la normativa ambiental”, dice la propuesta, que reduce de 60 a 45 días el plazo que tiene la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para resolver sobre la MIA.

Para las obras prioritarias o estratégicas del Gobierno ya no aplicará la exigencia de la MIA, sino la nueva Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), un instrumento que las dependencias responsables deberán contemplar desde el inicio del proyecto y que requerirá la aprobación de la Semarnat.

Además, la nueva ley contiene parámetros más claros y detallados para el desarrollo de los procedimientos administrativos, inspecciones y verificaciones que realiza la PFJA, y se fijarán criterios técnicos para valorar económicamente los daños ambientales.

Por otra parte, se suprime el capítulo de denuncias populares en materia ambiental, figura poco utilizada desde que fue creada en 1996, pero eso no impedirá que cualquier persona pueda seguir denunciando cualquier daño o conducta ilegal ante las autoridades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Derechos
Medio Ambiente

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Sheinbaum, en problemas

Sheinbaum, en problemas
NosotrAs: Pensamiento crítico, cerebro y feminismo

NosotrAs: Pensamiento crítico, cerebro y feminismo
General Motors ha sido vital para consolidar el clúster automotriz en la entidad coahuilense.

Crece General Motors en Coahuila: ampliará sus operaciones en la Región Sureste
México Avante y Nuevas Ideas no han transparentado movimientos financieros durante las campañas.

Nuevos partidos en Coahuila no transparentan gasto; los demás suman 37 mdp en primeros 10 días de campaña
La Secretaría de Educación Pública confirmó que la cédula profesional dejó de ser válida como identificación oficial en México.

SEP confirma: cédula profesional ya no será válida para trámites
Conoce por qué el Día del Padre no tiene fecha fija y descubre cuándo se celebrará en México y Estados Unidos en 2026.

Día del Padre 2026... ¿Por qué no tiene fecha fija como el Día de las Madres y cuándo se celebra en México y EU?
Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes encabezarán el Corona Capital 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX.

Corona Capital 2026 confirma cartel con Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes: lista de artistas y fechas
Pato O’Ward salió sin lesiones tras el accidente ocurrido en la curva 2 del Indianapolis Motor Speedway.

Pato O’Ward sufre accidente en práctica de las 500 Millas de Indianápolis