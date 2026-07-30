Busca INE frenar boletas ‘planchadas’ rumbo a elecciones de 2027

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Busca INE frenar boletas ‘planchadas’ rumbo a elecciones de 2027
    Las boletas serán analizadas junto con representantes partidistas para determinar su validez. ESPECIAL
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


Elecciones
irregularidades
Boletas

Localizaciones


México

Organizaciones


INE

El INE prepara reglas para identificar y revisar boletas “planchadas” tras detectar irregularidades en la elección judicial de 2025

Luego de que en la elección judicial se detectaron cientos de boletas sin dobleces, conocidas como “planchadas”, en 569 casillas, el INE busca frenar esa práctica en los comicios de 2027.

La Comisión de Organización aprobó lineamientos que deberán seguir las juntas distritales para el cómputo de votos de la elección de diputados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asegura-sheinbaum-que-es-responsabilidad-del-ine-garantizar-un-debate-politico-sin-agresiones-FH22522272

El presidente de la Comisión de Organización, Martín Faz, recordó que las boletas deben doblarse para depositarse en las urnas, y que al aparecer sin ninguna marca puede ser un indicativo de una posible irregularidad.

Sin embargo, aunque en otros procesos electorales ya habían aparecido este tipo de papeletas, en 2025 fueron decenas, y las juntas locales involucradas tuvieron que improvisar medidas, por lo que ahora habrá reglas homogéneas y verificables.

“En los cómputos de esa elección (del Poder Judicial) se advirtió de manera generalizada la existencia de conjuntos de boletas que no presentaban señales de haber sido dobladas para su depósito en las urnas”, indicó.

Si durante los cómputos de votos en las 300 juntas distritales del INE se detectan boletas que no presenten signos de haber sido introducidas en las urnas, es decir, sin marcas o dobleces, se apartarán del resto de papeletas.

Cada una de estas boletas contendrá el número y tipo de casilla a la que pertenece, y se informará a la Secretaría Ejecutiva.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/congreso-excluye-a-la-fgr-y-deja-investigacion-de-samuel-garcia-a-fiscalia-de-nl-BH22521426

Luego del cómputo, los integrantes del consejo distrital, en presencia de las representaciones partidistas, exhibirán cada boleta para que en conjunto valoren si es válida o inválida.

Las válidas se sumarán al cómputo, mientras que las inválidas se resguardarán para presentarse ante la autoridad correspondiente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
irregularidades
Boletas

Localizaciones


México

Organizaciones


INE

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Los conflictos callejeros han aumentado sobre todo con desconocidos, de acuerdo a esta encuesta del Inegi.

Saltillo: Crece intolerancia en las calles; aumenta porcentaje de población que pelea con desconocidos
Los sectores productivos de la entidad coincidieron en que la incertidumbre por el T-MEC impactó en los resultados de la entidad.

Coahuila: tras caída en actividad económica, prevén recuperación para el segundo semestre
El costo de la elección, que será solo de diputados federales, es mayor que en 2024, cuando también se renovó la Presidencia y el Senado.

Prevé INE solicitar 13 mil mdp para elecciones de 2027
La afición del Francisco I. Madero celebró otra victoria de Saltillo en una semana decisiva para la temporada.

La Nave Verde vuelve a pegar: Saraperos supera a Rieleros y asegura la serie en casa
Con la medida, alrededor de 300 estudiantes matriculados en el plantel tendrán que ser reubicados.

Ordena SEP cierre de academia militarizada en Puebla
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, respondió a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el futuro del T-MEC.

‘Somos el cliente número 1’... Ebrard le responde a Trump sobre dudas de la importancia del T-MEC
Sin más detalles, la mandataria dijo que su Administración está dialogando con el nuevo Ejecutivo e insistió en que “no queremos la ruptura de las relaciones”.

Sheinbaum revela contacto con Fujimori para ‘avanzar’ en normalización de las relaciones con Perú
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, dio a conocer que presentó una denuncia.

Marina del Pilar presenta denuncia por audios filtrados; acusa una “emboscada” tras polémica por su visa