Cámara de Diputados descarta avalar reforma de aseguradoras en este periodo

CIUDAD DE MÉXICO.-La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados canceló la dictaminación de la reforma que busca frenar abusos de aseguradoras médicas, programada originalmente para mañana. A pesar de que legisladores se han quejado porque la reforma lleva en análisis alrededor de un año, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, explicó que la discusión fue pospuesta para revisar su impacto junto con la Secretaría de Hacienda y aseguradoras.

”Hemos querido dar más tiempo, dado que me han hablado muchos de los actores para revisar bien, junto con Hacienda y junto con personas morales, el impacto que tendrían las reformas en beneficio de la ciudadanía”, indicó. La Comisión tenía prevista para este lunes una reunión de su Junta Directiva para acordar la dictaminación de reformas a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la Ley sobre el Contrato de Seguro y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, programada para mañana. ¿EN QUÉ CONSISTE LA REFORMA? El dictamen, circulado la semana pasada entre legisladores, fue elaborado a partir de propuestas de legisladores del PVEM, PAN, PRI, MC y Morena, y establece la portabilidad de pólizas entre aseguradoras con reconocimiento de antigüedad, periodos de espera cumplidos y continuidad de beneficios en productos equivalentes o análogos. Modifica la legislación fiscal para aplicar tasa cero de IVA a personas aseguradas de 60 años o más, permitir la deducibilidad por el “monto efectivamente pagado en el ejercicio” a este sector y permite modificar deducibles, coaseguros y otras condiciones sin perder el derecho a renovación ni la antigüedad.

Establece el derecho de las personas aseguradas a elegir libremente médico e institución hospitalaria, así como a ejercer este derecho dentro o fuera de las redes médicas, conforme a la póliza. CONDUSEF EMITIRÁ INDICADORES SOBRE DESEMPEÑO Además, plantea que las aseguradoras cubran gastos conforme a tabuladores registrados cuando el asegurado se atienda fuera de la red médica; informen por escrito las opciones de modificación y sus efectos económicos y contractuales, y brinden información detallada sobre el alcance de la cobertura. Señala que la Condusef emitirá indicadores sobre el desempeño de aseguradoras, con información sobre reclamaciones negativas, tiempos de respuesta, cláusulas suprimidas y porcentajes de gastos no cubiertos.

Además, sanciona cambios unilaterales a contratos con multas de entre 500 y días de salario. REFORMA SOBRE FEMINICIDIO Monreal informó que en la sesión de mañana el pleno realizará la declaratoria de constitucionalidad de la reforma en materia de feminicidio, que faculta al Congreso a expedir una Ley General para unificar sanciones, protocolos, el tipo penal y agravantes. Dijo que en la sesión del miércoles aprobarán dictámenes de consenso y elegirán a los diputados que integrarán la Comisión Permanente durante el receso. Monreal señaló que quedan pendientes reformas de trascendencia en materia de inteligencia artificial y reforma judicial. Sobre este tema, mencionó una iniciativa para posponer la elección judicial hasta 2028, presentada por el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, y la ex ministra Olga Sánchez Cordero. Agregó que otro pendiente son cambios en materia de buró de crédito. El presidente de la Junta de Coordinación Política no descartó un periodo extraordinario, aunque reconoció que la cercanía del proceso electoral complica los acuerdos.

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