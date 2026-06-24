Reunión Sheinbaum - Felipe VI... le explicaré la importancia de los pueblos originarios para México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Reunión Sheinbaum - Felipe VI... le explicaré la importancia de los pueblos originarios para México
    El encuentro buscará fortalecer la relación bilateral y abrir diálogo sobre el reconocimiento histórico y cultural de los pueblos originarios de México. VANGUARDIA/ARCHIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum sostendrá una reunión con el rey Felipe VI en Palacio Nacional para abordar la relación bilateral y el reconocimiento de los pueblos originarios de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que este miércoles recibirá en Palacio Nacional al rey Felipe VI de España, en un encuentro que busca abrir un nuevo capítulo en la relación entre ambos países.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la reunión no solo tendrá un carácter protocolario, sino también un enfoque de diálogo histórico y cultural, especialmente en torno al papel de los pueblos originarios de México.

Sheinbaum señaló que este acercamiento ocurre en un contexto donde las relaciones diplomáticas entre México y España han tenido momentos de tensión en años recientes, derivados de solicitudes de reconocimiento sobre hechos históricos ocurridos durante la Conquista.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-desmiente-apagones-el-problema-es-la-distribucion-de-la-cfe-NG21635495

RELACIÓN MÉXICO–ESPAÑA Y EL CONTEXTO HISTÓRICO

La presidenta recordó que la relación política entre ambos gobiernos se vio afectada tras la solicitud del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pidió que España ofreciera disculpas por los abusos cometidos durante la Conquista.

De acuerdo con Sheinbaum, aquella petición generó interpretaciones distintas en sectores españoles, aunque insistió en que el objetivo era promover un reconocimiento histórico compartido.

El planteamiento, explicó, buscaba abrir un diálogo sobre las consecuencias de ese periodo en los pueblos originarios y su impacto en la identidad cultural del país.

En este nuevo escenario, la mandataria consideró que existen señales de apertura por parte del monarca español.

UN NUEVO ACERCAMIENTO DIPLOMÁTICO

Sheinbaum destacó que recientemente ha observado una actitud distinta del rey Felipe VI, particularmente tras su participación en eventos culturales relacionados con México en España.

Entre ellos, mencionó su visita a exposiciones dedicadas a los pueblos originarios y a las mujeres indígenas, lo que consideró un gesto relevante dentro del contexto diplomático actual.

“Fue un gesto importante de su parte y nosotros lo tomamos en cuenta”, expresó la presidenta al referirse a estas acciones como parte de un posible nuevo entendimiento bilateral.

La reunión en Palacio Nacional, dijo, se desarrollará en un ambiente cordial y de respeto institucional entre ambas naciones.

EL ENFOQUE: PUEBLOS ORIGINARIOS Y DERECHOS CONSTITUCIONALES

Uno de los temas centrales del encuentro será la importancia del reconocimiento de la grandeza cultural de las civilizaciones originarias de México.

Sheinbaum adelantó que buscará explicar al monarca español por qué este tema es fundamental en la identidad nacional y cómo ha evolucionado su reconocimiento dentro del marco legal del país.

La presidenta también abordará los avances constitucionales que buscan garantizar plenamente los derechos de los pueblos indígenas, así como su participación en la vida pública y cultural del país.

Este enfoque, señaló, forma parte de una visión de Estado que reconoce la diversidad histórica y social de México como un elemento central de su presente.

UNA VISITA EN EL MARCO DEL MUNDIAL 2026

La reunión con el rey Felipe VI ocurre también en un contexto internacional particular, ya que su visita a México está relacionada con actividades previas a la Copa Mundial de Futbol 2026, que será organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

Este evento ha servido como punto de encuentro para diversas agendas diplomáticas, culturales y deportivas entre los países participantes.

En este caso, la invitación a Palacio Nacional surgió como una oportunidad para retomar el diálogo bilateral desde una perspectiva más amplia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-plantea-transicion-energetica-para-el-2030-va-a-aumentar-la-energia-generada-por-renovables-IG21633920

DATOS CURIOSOS DEL ENCUENTRO

· Es la primera reunión entre Claudia Sheinbaum y el rey Felipe VI en Palacio Nacional.

· La relación México–España ha tenido momentos de tensión por temas históricos.

· El Mundial 2026 será el primero organizado por tres países.

· Los pueblos originarios han sido eje central en discursos recientes del gobierno mexicano.

Con este encuentro, el gobierno mexicano busca reforzar el diálogo diplomático con España y colocar en el centro de la conversación el reconocimiento histórico y cultural de los pueblos originarios de México.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Reuniones

Localizaciones


España

Personajes


Rey Felipe Vi
Claudia Sheinbaum

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Gran parte de la lluvia que cae en Saltillo no se puede captar, por lo cual expertos sugieren alternativas.

Ciudades esponja, una alternativa para que Saltillo capte el agua de lluvia
Estos temas se han mantenido sin revisarse por parte del Congreso local por un largo tiempo.

Congreso de Coahuila prevé homologación en movilidad y códigos procesales para finales del 2026
Este estudio de la Unicef reportó que en un año, más de 1.6 millones de adolescentes que usan internet fueron víctimas de alguna agresión sexual.

Más de 1.6 millones de adolescentes sufrieron abuso sexual en línea: Unicef
Daniel Muñoz marcó el gol del triunfo de Colombia ante República Democrática del Congo y selló el pase cafetero en el Mundial 2026.

Colombia vence al Congo con gol de Daniel Muñoz y avanza en el Mundial 2026
Experiencia. El caótico e intenso historial de las divas nacidas bajo el signo de Cáncer.

El imperio del llanto: Ellas son las ‘reinas’ de la ‘temporada Cáncer’ en Hollywood
El ex panista, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez anunció que presentó su registro ante Morena para buscar ser aspirante a la gubernatura del estado de Nuevo León.

Felipe de Jesús Cantú se apunta como aspirante a la gubernatura de Nuevo León por Morena
La Fiscalía de Nayarit confirmó la captura de Carlos “N”, sobrino de “El Jardinero”, en un operativo con Marina; enfrenta cargos por armas y encubrimiento.

Detienen en Nayarit a sobrino de ‘El Jardinero’, presunto líder ligado al CJNG
La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México activó la suspensión temporal de la venta de bebidas alcohólicas en diversas zonas de la capital desde el miércoles 24 de junio.

Ley Seca para el partido de México vs. Chequia: ¿dónde en CDMX no venderán alcohol?