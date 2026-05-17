Buscadoras localizan crematorio clandestino en Lagos de Moreno

GUADALAJARA, JAL.-Una zona utilizada presuntamente para la calcinación de cuerpos fue localizada por integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, acompañadas por buscadoras de Sonora, en una brecha de Lagos de Moreno.

El hallazgo fue confirmado alrededor de las 13:35 horas de este domingo, entre el Rancho Tampico y Plan de los Rodríguez, donde las buscadoras localizaron al menos 15 puntos con restos calcinados.