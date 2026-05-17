Buscadoras localizan crematorio clandestino en Lagos de Moreno
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El hallazgo fue confirmado este domingo entre el Rancho Tampico y Plan de los Rodríguez
GUADALAJARA, JAL.-Una zona utilizada presuntamente para la calcinación de cuerpos fue localizada por integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, acompañadas por buscadoras de Sonora, en una brecha de Lagos de Moreno.
El hallazgo fue confirmado alrededor de las 13:35 horas de este domingo, entre el Rancho Tampico y Plan de los Rodríguez, donde las buscadoras localizaron al menos 15 puntos con restos calcinados.
De acuerdo con la información compartida por el colectivo durante las labores, en el sitio fue detectado un crematorio clandestino de grandes dimensiones; sin embargo, hasta el momento no se ha determinado cuántas víctimas podrían encontrarse en el lugar debido al estado de los restos.
INDICIOS DE MÚLTIPLES INCINERACIONES
Las integrantes señalaron que en la zona había indicios de múltiples incineraciones y que los trabajos continúan para delimitar el área y establecer la magnitud del hallazgo.
Tras la localización, las buscadoras solicitaron la presencia de las autoridades ministeriales y personal forense para procesar el sitio y continuar con las diligencias correspondientes.