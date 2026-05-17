Pescadores de Oaxaca denuncian agresión con disparos de elementos de la Marina

OAXACA, OAX.- Camilo Mendoza Sánchez, representante de un grupo de pescadores, y Ricardo Blas, presidente de la cooperativa pesquera “Binni Nisado”, presentaron una denuncia contra elementos de la Secretaría de Marina (Semar) de la Vigésima Zona Naval, tras ser agredidos con disparos de arma de fuego. La denuncia se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Bahías de Huatulco, y aseguraron que no realizaban ninguna actividad irregular y que cumplían con las normas cuando fueron interceptados por personal de la Marina que disparó sus armas de fuego.

En un comunicado, la Secretaría de la Marina informó que se trató de una Inspección de Verificación Marítima en coordinación con personal de Inspección Pesquera durante patrullajes de vigilancia marítima, durante los cuales se detectó una embarcación menor pesquera, presuntamente realizando actividades con artes de pesca prohibidas.

ELEMENTOS REALIZAN DISPAROS AL AIRE Al marcarles el alto a los tripulantes de la lancha que presuntamente realizaban actividades de pesca “con artes ilegales”, éstos no se detuvieron y aceleraron su marcha, por lo que los elementos de la Marina realizaron disparos al aire, pero una bala dio en la embarcación. “Al momento en que el Inspector Federal de Pesca y un elemento de Infantería de Marina efectuaban la inspección correspondiente a bordo, los tripulantes civiles adoptaron una actitud agresiva y dieron avante a la embarcación con la intención de evadir la diligencia, poniendo en riesgo la integridad física del personal participante.

“Derivado de esta acción y con la finalidad de detener la maniobra evasiva, el elemento naval efectuó un disparo de advertencia al aire, el cual impactó en el motor de citada embarcación por las condiciones climatológicas que prevalecían durante dicho evento”. ENCUENTRAN COMPRESOR Y MAGUERAS La Secretaría de Marina agregó que durante la inspección realizada en la lancha, se encontró a bordo un compresor y mangueras, utilizados aparentemente para actividades restringidas por la normatividad aplicable en materia pesquera, además de traer consigo especies marinas protegidas. También mencionó que posteriormente, diversas embarcaciones menores con pescadores civiles comenzaron a aproximarse al área de los hechos, lo que generó tensión operativa.

“Por lo anterior y privilegiando en todo momento la seguridad de las personas involucradas, el personal de la Armada de México abordó su unidad y se retiró a fin de privilegiar la seguridad y el orden en el área”.

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