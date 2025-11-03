Buscan bajar costos a comercios y fomentar pagos sin efectivo: Banxico y Hacienda defienden nueva medida

México
/ 3 noviembre 2025
    Buscan bajar costos a comercios y fomentar pagos sin efectivo: Banxico y Hacienda defienden nueva medida
    Según las autoridades, la medida busca “nivelar el terreno de juego”, reducir la dependencia del efectivo y ampliar el número de establecimientos que aceptan métodos de pago digitales. /FOTO: ESPECIAL

Aseguran que el nuevo proyecto para regular las cuotas de intercambio entre bancos y comercios reducirá costos, ampliará la inclusión financiera y mejorará la aceptación de pagos digitales

CDMX.- El Banco de México (Banxico) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) defendieron la nueva medida que busca reducir los costos del sistema de pagos y fomentar el uso de medios electrónicos, como tarjetas y celulares, con el propósito de hacer más accesibles las transacciones digitales para comercios y consumidores.

La propuesta, sometida a consulta pública por Banxico y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), plantea poner límites a las cuotas de intercambio que los bancos cobran a los negocios por aceptar pagos con tarjeta. Según las autoridades, esta medida busca “nivelar el terreno de juego”, reducir la dependencia del efectivo y ampliar el número de establecimientos que aceptan métodos de pago digitales.

Durante la comida mensual del Comité de la Asociación de Bancos de México (ABM), la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, explicó que el objetivo del proyecto es modernizar el ecosistema de pagos, aumentar la competencia y mejorar la eficiencia del mercado. “Se trata de establecer condiciones que permitan un desarrollo equitativo entre bancos, comercios y usuarios, con menores costos para todos”, afirmó.

Rodríguez Ceja destacó que la medida no constituye un “control de precios”, sino una intervención regulatoria necesaria para fomentar la competencia y la inclusión financiera, ya que las redes de pago han sido dominadas por pocos jugadores privados que imponen tarifas elevadas.

Por su parte, el titular de la SHCP, Edgar Amador Zamora, señaló que el cambio responde a uno de los mayores rezagos del sistema financiero mexicano: la escasa penetración de pagos electrónicos. “Este proyecto es una punta de lanza para modernizar nuestro sistema financiero y hacer las operaciones más simples, baratas y seguras”, expresó.

Actualmente, más del 80% de las transacciones en México aún se realizan en efectivo, según datos del propio Banxico, lo que encarece las operaciones, fomenta la informalidad y limita el acceso a crédito. Con la nueva regulación, se espera que más comercios adopten terminales de pago y que los bancos reduzcan sus comisiones.

El funcionario de Hacienda explicó que la medida también busca estimular el crédito al consumo y aumentar el uso de plataformas digitales en pequeñas y medianas empresas. “Eso hará que el crédito crezca, que las transacciones electrónicas aumenten y que más mexicanos se integren al sistema financiero formal”, apuntó.

Entre los beneficios esperados se incluyen más competencia entre bancos, menores tarifas para los negocios y un impulso a la inclusión financiera en comunidades donde el efectivo domina. No obstante, algunos especialistas advierten que la transición deberá ser gradual para evitar choques en el sistema de pagos y asegurar que las instituciones pequeñas puedan adaptarse a los cambios tecnológicos. Con información de El Universal

Temas


Pagos
Plataformas Digitales

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SHCP
Banxico

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

