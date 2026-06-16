Buscan fortalecer aduanas México - Estados Unidos para integrar el comercio internacional
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Las Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana plantearon el fortalecimiento de los trabajos binacionales
CDMX .-A través de una serie de encuentros con sus pares en Estados Unidos, las Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) plantearon el fortalecimiento de los trabajos binacionales para la integración del comercio internacional.
José Ignacio Zaragoza Ambrosi, presidente de la organización aduanera mexicana, expresó la importancia del trabajo conjunto para garantizar cadenas de suministro más eficientes y seguras.
“El comercio se fortalece con el trabajo en equipo binacional. Las aduanas mexicanas están preparadas para continuar facilitando el intercambio comercial y responder a los retos que plantea la nueva dinámica económica de América del Norte”, apuntó Zaragoza Ambrosi.
DE CARA A REVISIÓN DEL T-MEC
En su visita a Washington, previo a los trabajos correspondientes a la segunda ronda de trabajos de revisión del T-MEC, el representante de la Caaarem sostuvo encuentros con Leah R. Liston, directora de Aduanas y Asuntos Comerciales de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, y con Susan S. Thomas, comisionada asistente ejecutiva de la Oficina de Comercio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).
En su reunión, el titular de la Caaarem consideró que las aduanas en México representan un segmento clave para atender los retos en el intercambio comercial entre ambas naciones, que van desde la digitalización, fortalecimiento de la competitividad regional, la aplicación de nuevas leyes aduaneras, entre otros temas.