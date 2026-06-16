Buscan fortalecer aduanas México - Estados Unidos para integrar el comercio internacional

CDMX .-A través de una serie de encuentros con sus pares en Estados Unidos, las Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) plantearon el fortalecimiento de los trabajos binacionales para la integración del comercio internacional.

José Ignacio Zaragoza Ambrosi, presidente de la organización aduanera mexicana, expresó la importancia del trabajo conjunto para garantizar cadenas de suministro más eficientes y seguras.