Buscan reelección hasta 150 diputados de Morena; deberán someterse a una encuesta en sus distritos: Monreal

CDMX.- Entre 130 y 150 diputados federales de Morena buscarán la elección consecutiva en los comicios de 2027, estimó Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de ese partido en San Lázaro. El legislador explicó que la cifra se desprende de las conversaciones que ha sostenido con integrantes de su grupo parlamentario, aunque precisó que apenas comienza el periodo de registro.

“Yo estimo en un número muy aproximado, hasta ahora estimado, por la conversación que he tenido con diputados y diputadas, que tendremos una inscripción de aproximadamente entre 130 y 150 legisladores que se quieren reelegir. 130, por ahí está el número”, señaló.

ÚLTIMA VEZ QUE SE PERMITIRÁ LA ELECCIÓN CONSECUTIVA Monreal indicó que quienes se registren tendrán que someterse a una encuesta en sus respectivos distritos y, con base en sus resultados, Morena definirá a sus candidatos. “Sin embargo, el registro empieza ahora y estarán sometidos a una encuesta en sus distritos. Y en razón de eso, el partido seleccionará”, explicó.

El coordinador morenista destacó que será la última elección en la que estará permitida la elección consecutiva. “Esta será la última ocasión en que se permita la reelección. A partir del 2030 está prohibida la reelección a cualquier puesto de elección popular”, afirmó. Monreal consideró que esta circunstancia explica el número de legisladores interesados en registrarse y añadió que también presidentes municipales y diputados locales tendrán una última oportunidad para buscar la elección consecutiva.