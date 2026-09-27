Claudia Sheinbaum confirma: En 2030 no habrá nepotismo ni reelección en México

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que a partir del año 2030 quedará prohibida de manera definitiva la reelección inmediata y el nepotismo en todos los cargos de elección popular en México. Esta medida forma parte de una reforma que busca fortalecer la democracia y evitar que el poder político se herede entre familiares directos.

El anuncio se dio a conocer a través del Segundo Informe de Gobierno llevado a cabo el día de hoy, 27 de septiembre. Sheinbaum aseguró que estos cambios buscan devolverle el poder a la ciudadanía y erradicar las viejas prácticas en la administración pública.

LOS TRES PODERES SERÁN ELECTOS POR VOTO POPULAR

Los ciudadanos elegirán de forma directa a las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en los próximos procesos electorales. La presidenta destacó que la inclusión del Poder Judicial en las urnas representa un paso histórico para la transparencia de la justicia en el país.

Esta decisión permitirá que la ciudadanía vote no solo por presidentes, legisladores o alcaldes, sino también por jueces, magistrados y ministros. El objetivo central es garantizar que los tres poderes de la Unión respondan directamente al mandato popular.

¿POR QUÉ APLICARÁ HASTA EL AÑO 2030?

La prohibición del nepotismo y la reelección entrará en vigor en 2030 para respetar los periodos de los funcionarios actualmente electos. Aunque inicialmente se buscaba aplicar esta regla en las elecciones de 2027, el ajuste en el calendario legislativo fijó la fecha para el inicio de la siguiente década.

Con esta ventana de tiempo, los gobernadores, alcaldes y legisladores que ganaron su puesto bajo la ley anterior podrán concluir sus funciones o buscar un periodo consecutivo por última vez antes de que la restricción sea total.