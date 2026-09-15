Cabeza de Vaca niega vínculos con los hermanos Carmona y exige pruebas

El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, negó haber tenido vínculos financieros o de negocios con los hermanos Carmona, señalados por su relación con el tráfico ilegal de hidrocarburos, luego de las acusaciones realizadas por la exsecretaria de Salud estatal, Gloria Molina Gamboa. A través de un video publicado en su cuenta oficial de X, el exmandatario rechazó haber recibido financiamiento, recursos económicos o algún otro tipo de apoyo de los empresarios. “Nunca tuve compromiso alguno con ellos ni recibí financiamiento ni recursos económicos o ningún tipo de apoyo”, afirmó. Cabeza de Vaca sostuvo que no existen documentos, fotografías, bitácoras de vuelo o transferencias financieras que acrediten una relación de negocios o financiamiento entre su administración y los empresarios vinculados con la red de tráfico ilegal de combustible.

GLORIA MOLINA ACUSA CONTRATOS A EMPRESAS VINCULADAS CON LOS CARMONA Las declaraciones del exgobernador fueron emitidas después de que Gloria Molina Gamboa, quien fue secretaria de Salud durante su administración, difundiera una grabación en la que señaló a Cabeza de Vaca por presuntamente intervenir en la asignación de contratos públicos a compañías relacionadas con los hermanos Carmona. De acuerdo con la exfuncionaria, el entonces gobernador habría dirigido la asignación de contratos por 343.9 millones de pesos a empresas vinculadas con el tráfico ilegal de hidrocarburos durante 2017 y 2018. Molina Gamboa atribuyó al exmandatario instrucciones para adjudicar contratos públicos a Grupo Industrial Permart y Grupo Industrial Joser. Las compañías mencionadas forman parte, según las investigaciones referidas en la información proporcionada, de la red corporativa relacionada con Sergio Carmona Angulo, conocido como “El Rey del Huachicol”, quien fue asesinado en noviembre de 2021 en San Pedro Garza García, Nuevo León. Investigaciones publicadas por la revista Proceso han señalado que empresas vinculadas con la familia Carmona obtuvieron al menos 43 contratos por 376 millones de pesos con dependencias del gobierno de Tamaulipas entre 2018 y 2021. Estas cifras corresponden a señalamientos e investigaciones citadas en torno a las empresas y no constituyen por sí mismas una determinación judicial sobre la responsabilidad del exgobernador. CABEZA DE VACA RECUERDA DESTITUCIÓN DE FUNCIONARIO EN 2019 En su mensaje, García Cabeza de Vaca recordó que tuvo conocimiento de la relación entre los hermanos Carmona y Horacio García Rojas, quien se desempeñaba como subsecretario y fue destituido de su cargo en 2019. El exgobernador ubicó este hecho en el contexto de las investigaciones que comenzaron alrededor de ese año contra el llamado huachicol fiscal. Sin embargo, rechazó que esa relación se hubiera traducido en compromisos financieros o de negocios entre su gobierno y los empresarios señalados. Por ello, sostuvo que cualquier acusación sobre financiamiento o beneficios económicos debe estar acompañada de documentación que permita acreditar esos vínculos.

EXGOBERNADOR ACUSA PRESIÓN CONTRA GLORIA MOLINA Además de negar las acusaciones, García Cabeza de Vaca afirmó que la declaración de Gloria Molina fue obtenida bajo presión de autoridades locales y federales. El panista señaló directamente al gobernador morenista de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, a quien acusó de encabezar una persecución política en su contra con la intención de afectar su imagen pública. “Comprendo las presiones por las que fue usted sometida y sé, porque la conozco bien, que este video que la obligaron a grabar no refleja la realidad del trabajo y resultados que se dieron durante la gestión de la Secretaría de Salud que usted encabezó”, afirmó. También sostuvo que Molina Gamboa le había informado anteriormente sobre las presiones que enfrentaba. “Entiendo perfectamente la presión a la que ha enfrentado, porque en su momento usted me la hizo saber, al igual que a mis abogados”, agregó. Las afirmaciones sobre una presunta presión para realizar la grabación fueron realizadas por Cabeza de Vaca y no se presentó en el material proporcionado evidencia adicional que permita corroborarlas.

CABEZA DE VACA SEÑALA A MORENA POR PRESUNTO FINANCIAMIENTO ILÍCITO Durante su pronunciamiento, el exgobernador también acusó a integrantes de Morena de haber recibido presuntamente financiamiento de origen ilícito procedente de la red relacionada con los hermanos Carmona. Según su versión, esos recursos habrían sido destinados a procesos electorales relacionados con la renovación de la gubernatura de Tamaulipas, en los que participó Américo Villarreal Anaya. El exmandatario no presentó en el video referido documentos o pruebas adicionales para sustentar ese señalamiento. Cabeza de Vaca también afirmó que las personas que, según él, presionaron a la exsecretaria de Salud forman parte de investigaciones realizadas por autoridades de Estados Unidos. “Quienes la hayan presionado, hoy en día están siendo observados, investigados acá en los Estados Unidos. Y pronto, muy pronto, los verá rendir cuentas ante la verdadera justicia”, expresó. PIDE QUE LAS ACUSACIONES SEAN SUSTENTADAS CON PRUEBAS El exgobernador de Tamaulipas llamó a que cualquier señalamiento futuro en su contra sea respaldado con evidencia documental. Pidió que las acusaciones no se basen en “presiones, versiones manipuladas o declaraciones construidas con fines políticos”. García Cabeza de Vaca aseguró que recurrirá a las vías legales correspondientes para defender su honorabilidad y rechazó que versiones que considera carentes de sustento modifiquen la percepción sobre su administración. “No tengo nada que ocultar. No voy a permitir que nadie, por intereses políticos, pretenda convertir una mentira en verdad”, afirmó.

El exmandatario insistió en que la existencia de contratos entre dependencias estatales y empresas vinculadas con los hermanos Carmona no demuestra por sí misma que él haya recibido recursos o financiamiento de esos empresarios.