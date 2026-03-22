Cae 4% llegada turistas de EU en enero de 2026 a México

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México
/ 22 marzo 2026
    Cae 4% llegada turistas de EU en enero de 2026 a México
    Los aeropuertos mexicanos recibieron a 1.1 millones de turistas de Estados Unidos durante enero y se trata de una disminución de 4.2% con relación al mismo mes de 2025. ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

Históricamente, la Unión Americana ha sido el principal mercado emisor de turistas

Los aeropuertos mexicanos recibieron a 1.1 millones de turistas de Estados Unidos durante enero y se trata de una disminución de 4.2% con relación al mismo mes de 2025, de acuerdo con información de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación.

Históricamente, la Unión Americana ha sido el principal mercado emisor de turistas, ya que 57.9% de todos los visitantes internacionales residen en ese país.

Canadá se mantiene en el segundo lugar, cuyos arribos aumentaron 9.7% al comenzar este año; seguido de Argentina, con 8% más; Colombia, 12.4%; y Reino Unido, 10.6%.

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Grupo Empresarial Estrategia (Gemes) destacó como punto de preocupación el descenso en la llegada de visitantes de Estados Unidos, dado que la gran mayoría de los principales mercados emisores registraron incrementos.

Desde su punto de vista, hay factores internos y externos que arrojan una nube de incertidumbre para los siguientes meses.

“La percepción sobre la seguridad del país se vio afectada a raíz de los hechos violentos que siguieron a la captura y muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera”, indicaron.

En Gemes ven necesario llevar a cabo una campaña de relaciones públicas con los principales mayoristas y agentes de viaje para tranquilizar a los consumidores.

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Explicaron que la guerra en el Medio Oriente impacta negativamente al turismo, tanto por incrementar la percepción general de riesgo para viajar, como por el incremento en los pasajes aéreos por el encarecimiento del petróleo y sus combustibles.

En su opinión, proyectar una imagen de que los destinos turísticos de México son seguros y confiables para los viajeros se vuelve una tarea de la mayor prioridad para autoridades y empresarios.

A fines del año pasado, el Departamento de Transporte canceló todas las nuevas rutas desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia Estados Unidos, al argumentar que las aerolíneas estadounidenses quedaron en desventaja por el retiro de las operaciones de carga del AICM.

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