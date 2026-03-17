Sheinbaum admite cobros de hasta 2 mil pesos en taxis del AICM y plantea ajuste de tarifas

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/ 17 marzo 2026
    Sheinbaum admite cobros de hasta 2 mil pesos en taxis del AICM y plantea ajuste de tarifas
    A menos de 100 días del Mundial 2026, el transporte en el AICM vuelve al centro del debate: la Presidenta admitió que las tarifas oficiales son elevadas. ESPECIAL
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La SICT, dijo, deberá revisar los cobros con los concesionarios, mientras las apps siguen restringidas dentro de la terminal

CDMX.- A menos de 100 días para la Copa FIFA 2026 y ante la prohibición para que taxis por aplicación operen en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó por qué el transporte autorizado en la terminal cuenta con “ciertos beneficios”.

En su conferencia mañanera de este martes 17 de marzo en Palacio Nacional, la Mandataria federal señaló que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) debe revisar con los taxistas oficiales el esquema tarifario vigente.

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“Es importante que se sepa que los taxis que están en el Aeropuerto, los que están permitidos, que tienen placa federal, pagan al Aeropuerto un derecho por estar ahí; entonces, al pagar al Aeropuerto un derecho por estar ahí, pues tiene ciertos beneficios”, dijo, al señalar que desconocía el monto de ese pago.

Sheinbaum Pardo reconoció que los precios para los usuarios son elevados y mencionó que el cobro se establece por zonas. “En efecto, son tarifas muy altas. Tienen tarifas por círculo, por circunferencia y hay veces que son más de mil, dos mil pesos para ir a las zonas más alejadas”, afirmó.

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La Presidenta añadió que situaciones similares se presentan en otros destinos turísticos del país. “Lo mismo pasa, por ejemplo, en Cancún, que hay mucha queja de la tarifa y en otras ciudades turísticas”, expresó.

Sin embargo, sostuvo que el pago del derecho por operar en el aeropuerto no se traduce necesariamente en tarifas más altas. “No tiene que ver con lo que pagan del derecho con las tarifas más altas”, mencionó.

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Sheinbaum insistió en que los taxis que operan en aeropuertos cubren un derecho por estar en esas instalaciones, aunque afirmó que los usuarios pueden optar por servicios de aplicaciones fuera del área inmediata de la terminal.

“[El usuario] tiene el derecho de usar las aplicaciones de transporte ‘en un lugar más alejado’”, concluyó la Mandataria federal al referirse a las alternativas disponibles.

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