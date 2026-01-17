Catean inmuebles en municipio de Tierra Caliente y detienen a siete; aseguran armas y droga

MORELIA, MICH.- En un operativo sorpresa, personal de la Fiscalía de Michoacán, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán catearon varios domicilios y aseguraron armas, droga y a siete personas presuntamente relacionadas con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El despliegue de fuerzas estatales y federales se realizó en distintos puntos de un municipio de la región de Tierra Caliente, colindante con el estado de Guerrero, de acuerdo con información difundida por la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

La dependencia señaló que el operativo se desprende del Plan Paricutín y que se ejecutó en seis inmuebles, como parte de dos carpetas de investigación en curso por parte de la Fiscalía, por la probable comisión de delitos contra la salud, amenazas y robo.

Derivado de la acción, se reportó la detención de tres mujeres y cuatro hombres, quienes presuntamente tendrían vínculos con una célula delictiva al servicio del CJNG que opera en esa zona de la entidad.

Como información preliminar, las autoridades indicaron que en los inmuebles fueron aseguradas siete armas de fuego de calibres .223 y .22, así como una escopeta, además de 28 cartuchos útiles y dos cartuchos percutidos.

También se localizaron 83 cajas, 26 bolsas y un costal con una sustancia con características propias de la mariguana, además de 24 bolsas de plástico con sustancia blanca granulada.

En la intervención se aseguraron además cinco animales en cautiverio, un chaleco táctico, una fornitura y una gorra con iniciales de un grupo delictivo, así como tres máquinas tragamonedas, cuatro vehículos y otros objetos.

Las personas detenidas y lo asegurado quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para la integración de las diligencias y el seguimiento legal de las investigaciones. Con información de El Universal