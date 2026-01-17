Catean inmuebles en municipio de Tierra Caliente y detienen a siete; aseguran armas y droga

Noticias
/ 17 enero 2026
    Catean inmuebles en municipio de Tierra Caliente y detienen a siete; aseguran armas y droga
    La dependencia señaló que el operativo se desprende del Plan Paricutín y que se ejecutó en seis inmuebles, como parte de dos carpetas de investigación en curso por parte de la Fiscalía. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Detenciones

Localizaciones


Michoacán

Organizaciones


Sspc
CJNG

Un despliegue coordinado entre fuerzas federales y estatales derivó en cateos simultáneos en una zona colindante con Guerrero

MORELIA, MICH.- En un operativo sorpresa, personal de la Fiscalía de Michoacán, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán catearon varios domicilios y aseguraron armas, droga y a siete personas presuntamente relacionadas con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El despliegue de fuerzas estatales y federales se realizó en distintos puntos de un municipio de la región de Tierra Caliente, colindante con el estado de Guerrero, de acuerdo con información difundida por la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum se reúne con especialistas en economía en Palacio Nacional tras declaraciones de Trump sobre el T-MEC

La dependencia señaló que el operativo se desprende del Plan Paricutín y que se ejecutó en seis inmuebles, como parte de dos carpetas de investigación en curso por parte de la Fiscalía, por la probable comisión de delitos contra la salud, amenazas y robo.

Derivado de la acción, se reportó la detención de tres mujeres y cuatro hombres, quienes presuntamente tendrían vínculos con una célula delictiva al servicio del CJNG que opera en esa zona de la entidad.

TE PUEDE INTERESAR: Cae en Pachuca el ‘top 10’ del FBI: lo buscaban por homicidio y secuestro en EU

Como información preliminar, las autoridades indicaron que en los inmuebles fueron aseguradas siete armas de fuego de calibres .223 y .22, así como una escopeta, además de 28 cartuchos útiles y dos cartuchos percutidos.

También se localizaron 83 cajas, 26 bolsas y un costal con una sustancia con características propias de la mariguana, además de 24 bolsas de plástico con sustancia blanca granulada.

TE PUEDE INTERESAR: SRE frena rumor: Trump no pidió ‘las cabezas’ de Rocha y Marina del Pilar, afirma Velasco

En la intervención se aseguraron además cinco animales en cautiverio, un chaleco táctico, una fornitura y una gorra con iniciales de un grupo delictivo, así como tres máquinas tragamonedas, cuatro vehículos y otros objetos.

Las personas detenidas y lo asegurado quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para la integración de las diligencias y el seguimiento legal de las investigaciones. Con información de El Universal

Temas


Detenciones

Localizaciones


Michoacán

Organizaciones


Sspc
CJNG

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
Los ajustes anunciados coinciden con una creciente atención global a los desafíos de ciberseguridad y amenazas tecnológicas en el ámbito de la defensa.

Marina se transforma para enfrentar el ‘enemigo invisible’ tecnológico
La desaparición del académico, Leonardo Ariel Escobar Barrios, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, en Apodaca, Nuevo León, sigue dando más detalles del caso.

¿Dónde está Leonardo? Harfuch confirma detención y liberación; estudiantes de Ibero Puebla bloquean calles
Afirmó que aún no se percibe un cambio sustantivo en políticas públicas que fortalezcan de manera directa el ejercicio de los derechos de las mujeres.

‘Quieren callarnos’: Paola Rojas denuncia abuso legal y ataques contra la prensa
En la primera reunión del año del CEE se trató el tema de que la prioridad será tener una buena revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Baja 11% la demanda de acero por aranceles de Trump
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla ante los legisladores junto a una foto del expresidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela.

Delcy Rodríguez ha estado en la mira de la DEA durante años

Delcy Rodríguez anunció la destitución del ministro de Industria.

Destituyen en Venezuela a empresario acusado en México por reventa de despensas
El cohete SLS con una cápsula Orión, parte de la misión Artemis 2, está siendo transportado desde el Edificio de Ensamblaje de Vehículos de la NASA a la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy en Titusville.

Inicia la NASA el montaje de Artemis II para su ‘histórico’ lanzamiento tripulado a la Luna
El ex primer ministro británico Tony Blair (Arriba-i), el secretario de Estado de EU, Marco Rubio (arriba-d), el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff (abajo-i), y Jared Kushner supervisarán el nuevo Gobierno de Gaza.

Tony Blair, Marco Rubio, Steve Witkoff y Jared Kushner conformarán la Junta Ejecutiva de Gaza