Cae ‘El Trébol’, acusado de trafico de drogas a EU, en Querétaro; es requerido en Texas

El Gabinete de Seguridad informó la detención de Erick Eduardo ‘N’, alias “El Trébol” o “Chilangolandia”, identificado como integrante de una célula criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína y metanfetamina de México hacia Estados Unidos; además de ser una persona requerida por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas por el delito de distribución de drogas. En redes sociales, las autoridades federales detallaron que “El Trébol” fue capturado en el estado de Querétaro por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la AIC-INTERPOL y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC).

OPERATIVO CON LA DEA PARA DETENCIÓN El sujeto fue ubicado en la capital queretana, derivado del intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas (DEA), en el marco de la cooperación binacional entre México y los Estados Unidos, mediante acciones de vigilancia. Para lograr su captura se realizaron vigilancias fijas y móviles, además de ubicar los vehículos en los que se desplazaba. Con la información obtenida, informó la SSPC en un comunicado, se desplegó un operativo coordinado en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Querétaro, donde los agentes ubicaron a Erick Eduardo Ríos Estrada, a quien le cumplimentaron la orden de detención.

Tras ser detenido, le fueron leídos sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica, de acuerdo a la SSPC.

DETENCIÓN CON FINES DE EXTRADICIÓN Cabe destacar que la orden de detención es con fines de extradición debido a que Erick ‘N’ es requerido por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas, acusado de los delitos de asociación delictuosa y contra la salud. ”El detenido es requerido por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas, Estados Unidos, y es identificado como integrante de una célula criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína y metanfetamina de México hacia ese país”, destacó el Gabinete de Seguridad en su comunicado. El Gabinete de Seguridad aseguró que el arresto del presunto criminal debilita la estructura operativa de una organización criminal transnacional, así como fortalece los mecanismos de cooperación internacional para combatir el crimen organizado.