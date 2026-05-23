Detienen a 8 ligados con asesinato de agente en Matamoros

Matamoros, TAMPS.- La FGR informó que, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, detuvo a ocho personas en Tamaulipas por su probable relación con el homicidio de un elemento de Protección Federal asignado al Consulado de Estados Unidos tras un ataque armado en Matamoros. En un comunicado, la Fiscalía General de la República señaló que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la SSPC realizaron trabajos de campo y gabinete para ubicar a los posibles responsables del ataque.

Detalló que, con apoyo de Sedena, Guardia Nacional, Guardia Estatal, FGJ de Tamaulipas y el Servicio de Protección Federal, se efectuaron operativos y un cateo en la Colonia Ciudad Industrial. Asimismo precisó que en dicho punto se logró la detención en flagrancia de Juan “N”, Eduardo “N” y Víctor “N”, por su probable participación en la comisión del delito previsto y sancionado en la Ley de Armas de Fuego y Explosivos.

ASEGURAN VEHÍCULO CON PLACAS DE TEXAS Puntualizó que en otra acción conjunta se logró la detención en flagrancia de Juan Pablo “N”, en la Colonia Casablanca, donde aseguraron un vehículo con placas de Texas, un arma larga y una corta, cargadores, cartuchos de diversos calibres y un chaleco táctico. “En seguimiento con las diligencias encaminadas a la detención de posibles participantes en el mencionado suceso, se logró la localización y la detención en Matamoros, de Arturo N, Zuriel N, José Ángel N y Rubén N, por su probable participación en la comisión del delito previsto y sancionado en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”, mencionó.

Tras los operativos fueron asegurados 21 armas largas, dos armas cortas, 35 cargadores, aproximadamente mil 371 cartuchos de diferentes calibres, 10 vehículos, 10 chalecos balísticos, seis placas balísticas, dos radios de comunicación y 159 ponchallantas. La FGR indicó que a los detenidos se les leyeron sus derechos y fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

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