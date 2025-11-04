$!Cae presunta criminal del CJNG en el Estado de México; le decomisan 45 envoltorios de droga

Una mujer, identificada como Tania ‘N’, presuntamente dedicada a la venta de drogas e integrante de una célula criminal vinculada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) durante recorridos preventivos.

¿CÓMO FUE LA DETENCIÓN DE TANIA ‘N’, PRESUNTA CRIMINAL DEL CJNG?

La aprehensión ocurrió sobre la avenida La Colmena, cuando los oficiales observaron que la mujer manipulaba de manera sospechosa una bolsa de plástico.

Al acercarse para verificar la situación y en apego a los protocolos de actuación, le preguntaron por el contenido de los envoltorios que cayeron al suelo; al negarse a responder, una agente femenina realizó una inspección y localizó 45 empaques plásticos con una sustancia con características del cristal.