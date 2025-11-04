Cae presunta criminal del CJNG en el Estado de México; le decomisan 45 envoltorios de droga

México
/ 4 noviembre 2025
    Cae presunta criminal del CJNG en el Estado de México; le decomisan 45 envoltorios de droga
    Una mujer, identificada como Tania ‘N’, presuntamente dedicada a la venta de drogas e integrante de una célula criminal vinculada al CJNG, fue detenida por elementos de la SSEM. FOTO: SECRETARÍA DE SEGURIDAD EDOMEX

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México se percataron de que la mujer manipulaba de forma sospechosa una bolsa de plástico

Una mujer, identificada como Tania ‘N’, presuntamente dedicada a la venta de drogas e integrante de una célula criminal vinculada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) durante recorridos preventivos.

¿CÓMO FUE LA DETENCIÓN DE TANIA ‘N’, PRESUNTA CRIMINAL DEL CJNG?

La aprehensión ocurrió sobre la avenida La Colmena, cuando los oficiales observaron que la mujer manipulaba de manera sospechosa una bolsa de plástico.

Al acercarse para verificar la situación y en apego a los protocolos de actuación, le preguntaron por el contenido de los envoltorios que cayeron al suelo; al negarse a responder, una agente femenina realizó una inspección y localizó 45 empaques plásticos con una sustancia con características del cristal.

$!Cae presunta criminal del CJNG en el Estado de México; le decomisan 45 envoltorios de droga

Por estos hechos, los uniformados detuvieron a Tania ‘N’, de 30 años, a quien le informaron sus derechos antes de trasladarla a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se definirá su situación legal.

La SSEM indicó que el combate a la distribución de narcóticos en la entidad es una instrucción derivada de las Mesas de Paz, por lo que las acciones operativas continuarán en distintos puntos del Estado de México.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la mujer podría pertenecer a una célula delictiva vinculada con actividades de narcomenudeo y responsable de hechos violentos en la zona.

