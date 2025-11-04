Cinco asesinatos bajo investigación en el penal de Culiacán

CDMX.- La Fiscal General del Estado de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó que se encuentran en curso cinco investigaciones por homicidios dolosos ocurridos este año en el Centro Penitenciario de Culiacán, además de otros casos de fallecimientos de internos atribuidos a causas naturales.

La funcionaria explicó que la Fiscalía Estatal está abierta a recibir denuncias o recomendaciones sobre presuntos abusos de autoridad dentro del penal, aunque hasta el momento no ha recibido ningún requerimiento formal relacionado con las observaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

TE PUEDE INTERESAR: Acosa ciudadano a Claudia Sheinbaum cuando caminaba por Centro Histórico de CDMX

“La recomendación fue emitida directamente al centro de reclusión, por lo que corresponde a esas autoridades responder y actuar. Nosotros no tenemos, de momento, solicitudes de investigación sobre ese tema”, puntualizó Sánchez Kondo.

En las últimas dos semanas, las autoridades han realizado nueve operativos sorpresivos dentro del penal, en los cuales se han decomisado diversos objetos prohibidos, desde armas hechizas hasta aparatos electrónicos.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum pide ‘austeridad republicana’ y más espacios educativos para combatir la violencia

Durante la inspección más reciente, efectuada este martes, se localizaron 16 puntas de fabricación casera, cuatro cargadores de celular, un teléfono móvil y una memoria USB.

Un día antes, personal de la Policía Estatal Preventiva y de la Compañía de Revisión de Penales de la Guardia Nacional halló 12 puntas metálicas, tres objetos contundentes, una banda ancha, un módem y un cargador para celular.

TE PUEDE INTERESAR: Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, será alcaldesa sustituta de Uruapan; se reunió con CSP

En los operativos realizados el fin de semana pasado, se confiscaron una sierra circular, un taladro eléctrico, un corta setos, una pistola de aire caliente y seis celulares de distintas marcas, además de armas punzocortantes y pipas para consumo de drogas.

Todos los objetos decomisados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales, quienes determinarán su procedencia y posible responsabilidad del personal o internos en su ingreso al centro penitenciario.

La Fiscalía aseguró que continuará con las investigaciones y revisiones periódicas, con el fin de recuperar el control y garantizar la seguridad interna del penal de Culiacán, considerado uno de los más conflictivos del estado. Con información de El Universal