Caen 8 personas tras operativos en Sinaloa y Nayarit; aseguran narcolaboratorio y arsenal

Ocho presuntos integrantes del crimen organizado fueron detenidos durante una serie de operativos coordinados entre fuerzas federales y estatales en distintas zonas de Sinaloa y Nayarit. Entre los capturados se encuentra Christian “N”, señalado por las autoridades como un objetivo prioritario de las fuerzas de seguridad en la región.

Durante estas acciones se lograron asegurar 10 armas largas, 24 cargadores, chalecos tácticos, placas balísticas y dos vehículos. Los operativos formaron parte de los trabajos de inteligencia para frenar la violencia e inhabilitar las operaciones de grupos criminales en el noroeste del país.

ASEGURAN MILES DE CARTUCHOS Y 53 EXPLOSIVOS Más de 9 mil cartuchos útiles fueron asegurados por los elementos de seguridad en las diferentes intervenciones realizadas. La mayor parte de este arsenal se interceptó a bordo de una embarcación en la que las autoridades hallaron un cargamento de 7 mil 940 cartuchos destinados a grupos criminales. Además del equipo vehicular y armamento, los agentes localizaron 53 artefactos explosivos de fabricación artesanal. En zonas altas como el municipio de Concordia, Sinaloa, también se detectaron y desmantelaron diversos campamentos utilizados por los integrantes de estos grupos para resguardarse.

ASEGURAN LABORATORIO CLANDESTINO DE METANFETAMINA Un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas fue inhabilitado en la comunidad de Corral Viejo, Culiacán. El operativo estuvo a cargo de personal de la Secretaría de Marina en coordinación con el Gabinete de Seguridad Federal, quienes aseguraron las instalaciones antes de que continuara la producción. Dentro del sitio se incautaron mil 350 litros de precursores y sustancias químicas empleados para fabricar metanfetamina. El inmueble y todos los insumos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para integrar las investigaciones correspondientes.

Temas

Drogas Narcotráfico Gobierno

Localizaciones

Nayarit Sinaloa

Organizaciones

Semar

