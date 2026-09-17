Caen 8 personas tras operativos en Sinaloa y Nayarit; aseguran narcolaboratorio y arsenal

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México
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    Caen 8 personas tras operativos en Sinaloa y Nayarit; aseguran narcolaboratorio y arsenal
    Aseguramiento de arsenal y cartuchos. GABINETE DE SEGURIDAD FEDERAL
    Caen 8 personas tras operativos en Sinaloa y Nayarit; aseguran narcolaboratorio y arsenal
    Detienen 8 personas en operativos en Sinaloa y Nayarit. GABINETE DE SEGURIDAD FEDERAL
    Caen 8 personas tras operativos en Sinaloa y Nayarit; aseguran narcolaboratorio y arsenal
    Inhabilitan narcolaboratorio de metanfetamina a norte del país. MARINA

Fuerzas federales incautaron más de 9 mil cartuchos, 53 explosivos y mil 350 litros de químicos para metanfetamina en Corral Viejo.

Ocho presuntos integrantes del crimen organizado fueron detenidos durante una serie de operativos coordinados entre fuerzas federales y estatales en distintas zonas de Sinaloa y Nayarit. Entre los capturados se encuentra Christian “N”, señalado por las autoridades como un objetivo prioritario de las fuerzas de seguridad en la región.

$!Christian “N”, objetivo capturado por autoridades estatales y federales en el norte del país.
Christian “N”, objetivo capturado por autoridades estatales y federales en el norte del país. DEFENSA

Durante estas acciones se lograron asegurar 10 armas largas, 24 cargadores, chalecos tácticos, placas balísticas y dos vehículos. Los operativos formaron parte de los trabajos de inteligencia para frenar la violencia e inhabilitar las operaciones de grupos criminales en el noroeste del país.

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ASEGURAN MILES DE CARTUCHOS Y 53 EXPLOSIVOS

Más de 9 mil cartuchos útiles fueron asegurados por los elementos de seguridad en las diferentes intervenciones realizadas. La mayor parte de este arsenal se interceptó a bordo de una embarcación en la que las autoridades hallaron un cargamento de 7 mil 940 cartuchos destinados a grupos criminales.

Además del equipo vehicular y armamento, los agentes localizaron 53 artefactos explosivos de fabricación artesanal. En zonas altas como el municipio de Concordia, Sinaloa, también se detectaron y desmantelaron diversos campamentos utilizados por los integrantes de estos grupos para resguardarse.

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ASEGURAN LABORATORIO CLANDESTINO DE METANFETAMINA

Un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas fue inhabilitado en la comunidad de Corral Viejo, Culiacán. El operativo estuvo a cargo de personal de la Secretaría de Marina en coordinación con el Gabinete de Seguridad Federal, quienes aseguraron las instalaciones antes de que continuara la producción.

Dentro del sitio se incautaron mil 350 litros de precursores y sustancias químicas empleados para fabricar metanfetamina. El inmueble y todos los insumos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para integrar las investigaciones correspondientes.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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