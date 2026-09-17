En la mira cinco municipios de Michoacán por extorsiones; afecta al sector agroindustrial y actividades productivas

MORELIA, MICH.- Cinco municipios de Michoacán concentraron la mayor incidencia de extorsión en la entidad, reconoció el Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) en su Quinto Informe presentado este jueves. Morelia, Uruapan, Zamora, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas fueron identificados por la Administración estatal como las zonas prioritarias para combatir ese delito, que afecta especialmente al sector agroindustrial, actividades productivas, pequeñas empresas y comercios.

El diagnóstico contrastó con la reducción de homicidios dolosos que Ramírez Bedolla colocó como uno de los principales resultados de su Administración.

DISMINUYEN HOMICIDIOS, ASEGURA BEDOLLA El gobernador reportó que el promedio diario de asesinatos pasó de 8.3 en octubre de 2021 a 2.3 en julio pasado, una disminución de 72 por ciento. Sin embargo, frente a la extorsión, el documento entregado al Congreso local no reportó una reducción porcentual de la incidencia, sino acciones para contenerla y atender a sus víctimas. Se indicó que de noviembre de 2025 a julio pasado, la Unidad Antiextorsión de la Secretaría de Seguridad Pública estatal atendió 2 mil 945 víctimas, desactivó más de 2 mil 945 llamadas y evitó, según el Gobierno michoacano, pagos por más de 273 millones de pesos. También reportó el rescate de más de 100 víctimas.

Del total de casos atendidos, 71.3 por ciento correspondió a extorsiones telefónicas; 14.4 por ciento, escritas; 8.2 por ciento, presenciales, y 6 por ciento, a secuestros virtuales. “La extorsión vulnera la tranquilidad de las personas, limita la actividad económica y debilita la confianza de quienes trabajan, producen y sostienen el desarrollo de sus comunidades”, se lee en el documento.

EXTORSIÓN ALCANZA AL AGUACATE Y EL LIMÓN El problema alcanzó particularmente a dos de las actividades agrícolas emblemáticas de Michoacán: la producción de aguacate y limón. El propio Informe dimensionó la Franja Aguacatera en 31 municipios, donde operan 48 mil productores y dependen más de 150 mil empleos directos e indirectos de esa actividad.

Además, el documento destacó a Michoacán como el principal estado agroexportador del país y resaltó su liderazgo internacional en aguacate y su relevancia nacional en cultivos como limón, berries y mango. La presión criminal sobre esos sectores obligó al Gobierno estatal a lanzar el 28 de julio una estrategia específica contra la extorsión, inicialmente focalizada en Uruapan, Apatzingán, Tierra Caliente y la región Oriente, con atención especial a sectores productivos. OPERATIVOS PARA PROTEGER A PRODUCTORES EN APATZINGÁN Apenas el 2 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que durante agosto había realizado operativos contra presuntos extorsionadores de productores de aguacate, empresarios y comerciantes en Uruapan, así como acciones para proteger a productores de limón en Apatzingán. La dependencia reportó entonces 65 detenidos por extorsión entre enero y el 25 de agosto, contra 35 durante todo 2025, cifra que calificó como la más alta registrada en 12 años.

Un día después, Ramírez Bedolla informó de la detención de seis objetivos prioritarios relacionados con extorsiones a comerciantes y productores aguacateros y limoneros en Uruapan, Apatzingán y el occidente de Michoacán. En su Informe, en materia de seguridad general, la administración estatal reportó más de 27 mil operativos, 198 mil patrullajes y 14 mil 196 rondines en corredores carreteros, zonas agrícolas, regiones costeras y localidades consideradas de riesgo. SUBE 53 POR CIENTO LA EXTORSIÓN EN MICHOACÁN La extorsión creció 52.8 por ciento en Michoacán durante los primeros siete meses de 2026, de acuerdo con las bases municipales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) Entre enero y julio se registraron 243 extorsiones consumadas, frente a 159 en el mismo periodo de 2025, es decir, 84 casos más.

Morelia, Uruapan, Zamora, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas acumularon 160 de las 243 extorsiones registradas en ese periodo, equivalentes al 65.8 por ciento del total estatal. El fenómeno ha golpeado particularmente a las regiones productoras de aguacate y limón. Autoridades federales reconocieron que diversos grupos criminales han cobrado cuotas a productores, empacadoras, comerciantes y transportistas. En agosto, fuerzas federales detuvieron a 12 personas vinculadas con extorsiones a empresarios de los sectores aguacatero, ganadero y cárnico, tras 11 cateos en Uruapan y otros municipios; la investigación identificó células encargadas del cobro y recolección de cuotas en efectivo y especie. Entre las estructuras señaladas por las autoridades estuvieron las encabezadas por Jorge Armando “N”, “El Lic.”, a quien la Fiscalía estatal atribuyó una red que obtenía entre 7 mil 200 y 10 mil 800 millones de pesos anuales mediante extorsiones al sector aguacatero; César Alejandro “N”, “El Botox”, ligado al cobro de piso a limoneros, con ingresos estimados en 2 mil 550 millones anuales, y Alfonso “N”, “Poncho La Quiringua”, relacionado con extorsiones a la exportación de aguacate por unos 172.8 millones al año.

El Gobierno también identificó al Cártel de Los Reyes como una estructura dedicada a extorsionar al sector aguacatero y a células vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación en cobros a productores de Uruapan.