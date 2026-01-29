$!Caen abogados ligados a La Unión Tepito por desaparición de defensores de Lenin Canchola

Por la presunta desaparición de tres defensores de Lenin Canchola , líder de Los Malcriados 3AD, dos abogados vinculados a La Unión Tepito fueron capturados. Los imputados ya se encuentran bajo prisión preventiva en el Reclusorio Norte tras el operativo de las autoridades de la CDMX.

El 27 de enero, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó sobre las detenciones a través de sus redes sociales. En su comunicado, señaló:

“Aprehendimos a Mario ‘N’ y Arturo ‘N’ por su probable participación en la desaparición de tres abogados, ocurrida el 28 de mayo de 2025, luego de acudir a una audiencia.”

TE PUEDE INTERESAR: Más de tres meses sin rastro de Edgar Reyna Luna en Saltillo

BOGADOS DE LENIN CANCHOLA HABRÍAN SIDO INTERCEPTADAS POR MIEMBROS DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL

La Fiscalía detalló que las víctimas fueron privadas de la libertad después de presentarse ante la autoridad judicial.

“Las víctimas fueron interceptadas por personas vinculadas con el cliente que defendían, sentenciado en junio de 2025 a 50 años de prisión por secuestro agravado.”

DETIENEN A DOS ABOGADOS VINCULADOS CON LA DESAPARICIÓN DE TRES ABOGADOS

De acuerdo con la información difundida por la FGJCDMX, la detención de los dos abogados fue resultado de diversas labores de investigación realizadas por la Policía de Investigación.

“La @PDI_FGJCDMX realizó trabajos de inteligencia, videovigilancia y análisis de geolocalización que derivaron en la aprehensión de los dos sujetos.”

Las autoridades precisaron que los imputados son investigados por el delito de desaparición de personas cometido por particulares, en agravio de dos hombres y una mujer, quienes se desempeñaban como abogados.