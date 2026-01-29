Caen abogados ligados a La Unión Tepito por desaparición de defensores de Lenin Canchola
Mario “N” y Arturo “N” fueron detenidos por la FGJCDMX y enviados a prisión preventiva en el Reclusorio Norte por el caso de la desaparición de tres abogados
Por la presunta desaparición de tres defensores de Lenin Canchola , líder de Los Malcriados 3AD, dos abogados vinculados a La Unión Tepito fueron capturados. Los imputados ya se encuentran bajo prisión preventiva en el Reclusorio Norte tras el operativo de las autoridades de la CDMX.
El 27 de enero, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó sobre las detenciones a través de sus redes sociales. En su comunicado, señaló:
“Aprehendimos a Mario ‘N’ y Arturo ‘N’ por su probable participación en la desaparición de tres abogados, ocurrida el 28 de mayo de 2025, luego de acudir a una audiencia.”
BOGADOS DE LENIN CANCHOLA HABRÍAN SIDO INTERCEPTADAS POR MIEMBROS DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL
La Fiscalía detalló que las víctimas fueron privadas de la libertad después de presentarse ante la autoridad judicial.
“Las víctimas fueron interceptadas por personas vinculadas con el cliente que defendían, sentenciado en junio de 2025 a 50 años de prisión por secuestro agravado.”
DETIENEN A DOS ABOGADOS VINCULADOS CON LA DESAPARICIÓN DE TRES ABOGADOS
De acuerdo con la información difundida por la FGJCDMX, la detención de los dos abogados fue resultado de diversas labores de investigación realizadas por la Policía de Investigación.
“La @PDI_FGJCDMX realizó trabajos de inteligencia, videovigilancia y análisis de geolocalización que derivaron en la aprehensión de los dos sujetos.”
Las autoridades precisaron que los imputados son investigados por el delito de desaparición de personas cometido por particulares, en agravio de dos hombres y una mujer, quienes se desempeñaban como abogados.
ABOGADOS DETENIDOS HABRÍAN TRABAJADO PARA ‘LA UNIÓN TEPITO’
Según información difundida por el periodista Carlos Jiménez en sus redes sociales, los abogados detenidos fueron identificados como Arturo Toscano y Mario Martínez.
De acuerdo con el periodista, ambos litigantes defendieron a diversos personajes vinculados a La Unión Tepito, entre ellos: Roberto Moyado Esparza / José Alberto Maldonado López, El Betito; Óscar Andrés Flores Ramírez, El Lunares; José Mauricio Hernández Gasca, El Tomate; y Lenin Jonathan Canchola Martínez
Sobre el caso, el periodista publicó:
“Presos igual que sus clientes. Así detuvo @PDI_FGJCDMX a los abogados Arturo Toscano, Mario Mtz. Defendieron a criminales de La Unión como Betito, Lunares, Tomate... a Lenin Canchola. Hoy están en el R. Norte, acusados de ayudar a desaparecer a 3 abogados Lenin.”
ASÍ FUE LA DETENCIÓN DE LENIN CANCHOLA
Lenin Jonathan Canchola Martínez, conocido como El Carnal, El Señor L o El General, fue capturado el 1 de julio de 2022 en Monterrey, Nuevo León, por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía de Nuevo León.
Posteriormente, fue sentenciado en junio de 2025 a 50 años de prisión por los delitos de secuestro agravado y asociación delictuosa.
La resolución fue emitida por un Tribunal de Enjuiciamiento con sede en el Reclusorio Oriente, casi tres años después de su captura.
La audiencia en la que se dictó sentencia contra Canchola se llevó a cabo de manera remota el 18 de junio, debido a la peligrosidad del imputado.
Como parte de la sentencia, el juez ordenó una multa de 347 mil 520 pesos y el pago de 25 mil 820 pesos por concepto de reparación del daño moral
Este monto fue destinado a los familiares de la víctima, para cubrir tratamiento psicológico derivado de los hechos ocurridos en 2022.
De acuerdo con la información disponible, los tres abogados desaparecidos defendían legalmente a Lenin Canchola al momento de ser reportados como extraviados, luego de acudir a una audiencia judicial en mayo de 2025.
La Fiscalía capitalina continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los detenidos conforme a derecho.