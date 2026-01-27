Caen exportaciones: México suma 11 años de déficit petrolero

México
/ 27 enero 2026
    Caen exportaciones: México suma 11 años de déficit petrolero
    En 2025 se reportó un 58.4 por ciento menos que en 2014, último año en que la balanza petrolera tuvo un superávit. FLOW
Reforma
por Reforma

Estadísticas señalan que el déficit se debe a una caída de las exportaciones de petróleo crudo, y un incremento en las importaciones de gasolina y diésel.

México se encamina a acumular 11 años con una balanza petrolera deficitaria como resultado de una caída en la exportación de crudo y a un aumento de las importaciones de gas natural, gasolinas y diésel.

Al 30 de noviembre de 2025, la balanza de productos petroleros del país registró un déficit de 23 mil 144 millones de dólares, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico).

Esto significó un incremento de 18 por ciento respecto al déficit de 19 mil 537 millones de dólares observado en igual periodo del 2024.

El déficit se debe principalmente a una caída de las exportaciones de petróleo crudo y de combustóleo, así como a un incremento en las importaciones de gasolina y diésel, señalan las estadísticas del banco central.

Las exportaciones de crudo y combustóleo representan alrededor del 86 por ciento del total de las ventas de productos petroleros mexicanos al extranjero, arrojan los datos del Banxico. México no exporta gasolinas.

En cuanto a las importaciones, el gas natural, las gasolinas y el diésel concentran el 61 por ciento.

Las exportaciones de crudo de enero a noviembre de 2025 sumaron 13.97 mil millones de dólares, 58.4 por ciento menos de lo que se reportó en 2014, último año en que la balanza petrolera tuvo un superávit.

Mientras tanto, las importaciones de gas natural crecieron 58 por ciento anual, a 7 mil millones de dólares, cuando hace 11 años eran de 4 mil 812 millones de dólares, según el Banxico.

Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), expuso que el déficit en la balanza comercial se explica por una baja en la producción petrolera, que provoca una caída en las exportaciones de crudo, combinada con un menor precio de la mezcla mexicana.

Esto es reflejo de la problemática que enfrenta Pemex, y la industria petrolera en general, desde hace más de una década, añadió el experto en entrevista.

“Pemex es una empresa con menos ingresos por una plataforma de producción reducida, menos exportaciones, con un panorama financiero complicado”.

“Lo malo es que ahora la Hacienda Pública eroga más para apoyar a Pemex de lo que recibe de renta petrolera, y es grave pensando en que no se logrará la independencia financiera de la empresa petrolera en 2027 como se había previsto”, aseguró.

Para las finanzas públicas, afirmó, la ventaja es que la caída de los recursos petroleros se ha compensado con una mayor recaudación.

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

