Caintra Nuevo León confía en que habrá revisión del T-MEC

    El presidente de la Caintra Nuevo León, Jorge Santos Reyna, aseguró que los industriales de Nuevo León son optimistas y creen que se llegará a una revisión del T-MEC.
    El presidente de la Caintra Nuevo León, Jorge Santos Reyna, aseguró que los industriales de Nuevo León son optimistas y creen que se llegará a una revisión del T-MEC.

Respecto a los desafíos que se enfrentan en el plano internacional, el presidente de la Caintra Nuevo León sostuvo que los mercados a nivel mundial enfrentan incertidumbre

Monterrey, Nuevo León.- Ante las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ponen en tela de duda la continuidad del T-MEC, la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra) Nuevo León se mostró optimista de que se llegue a una revisión del acuerdo comercial.

Así lo expresó su presidente, Jorge Santos Reyna, quien habló del tema en entrevista con los medios de comunicación, este viernes.

“Nosotros sí somos optimistas a que se va a llegar a una revisión. Yo creo que el gobierno de México ha hecho una buena labor en todo ese entorno”, dijo.

Agregó que están convencidos de que también se hará un buen trabajo a la hora de la revisión.

“Seguimos pensando que todo lo que es el Tratado que tiene que ver con la región de América, que tiene que ver con Canadá, Estados Unidos y México, pues no somos países competidores”, señaló. Especificó que son naciones que se complementan y eso hace que se genere una región muy poderosa económicamente para poder competir en el mundo.

Apenas el miércoles, el presidente norteamericano aseguró que el T-MEX se dejará expirar o se elaborará otro acuerdo.

Respecto a los desafíos que se enfrentan en el plano internacional, el presidente de la Caintra Nuevo León sostuvo que los mercados a nivel mundial enfrentan incertidumbre.

“Todo el mundo trae una variable importante que es la incertidumbre, eso está contrayendo el ambiente de inversión, pero no es nada pasa nada más en México es en todo el mundo”, puntualizó.

