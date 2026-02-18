Califica El 78.1 % como bueno o muy bueno el desempeño de Claudia Sheinbaum como presidenta: Factométrica

La casa encuestadora Factométrica presentó los resultados más recientes de su medición nacional sobre la percepción ciudadana del desempeño de la presidenta Claudia Sheinbaum y del Gobierno Federal, con base en entrevistas realizadas a población mayor de 18 años en todo el país. El estudio señala que 72.8% de la población aprueba la forma en que la mandataria está gobernando México, mientras que 27.2% expresa desaprobación. Además, 78.1% de las personas califican su desempeño como bueno o muy bueno en términos generales.

En la percepción del rumbo del país, 67.3% considera que México avanza por buen camino. Asimismo, 65.5% opina que el gobierno ha defendido adecuadamente los intereses nacionales frente a Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum descarta indagar a Scherer por su libro y cuestiona por qué no avanzan con García Luna SEGURIDAD Y VIOLENCIA, PRINCIPAL PREOCUPACIÓN CIUDADANA La medición identifica la seguridad pública como el principal reto señalado por la ciudadanía. De acuerdo con los resultados, 36.3% considera que la prioridad del gobierno en los próximos meses debe centrarse en mejorar la seguridad y reducir la violencia. En cuanto a la cercanía de la presidenta con las preocupaciones sociales, las opiniones se distribuyen de la siguiente manera: 48.9% la percibe muy cercana, 19.4% algo cercana, 16.1% poco cercana y 15.6% nada cercana. Sobre su capacidad para tomar decisiones en momentos de crisis, 71% considera que cuenta con esa capacidad, 9% opina que depende de la situación y 20% cree que no.