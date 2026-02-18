Califica El 78.1 % como bueno o muy bueno el desempeño de Claudia Sheinbaum como presidenta: Factométrica
Encuesta nacional revela que 78.1% de la población evalúa positivamente el desempeño presidencial y más del 70% aprueba su forma de gobernar
La casa encuestadora Factométrica presentó los resultados más recientes de su medición nacional sobre la percepción ciudadana del desempeño de la presidenta Claudia Sheinbaum y del Gobierno Federal, con base en entrevistas realizadas a población mayor de 18 años en todo el país.
El estudio señala que 72.8% de la población aprueba la forma en que la mandataria está gobernando México, mientras que 27.2% expresa desaprobación. Además, 78.1% de las personas califican su desempeño como bueno o muy bueno en términos generales.
En la percepción del rumbo del país, 67.3% considera que México avanza por buen camino. Asimismo, 65.5% opina que el gobierno ha defendido adecuadamente los intereses nacionales frente a Estados Unidos.
SEGURIDAD Y VIOLENCIA, PRINCIPAL PREOCUPACIÓN CIUDADANA
La medición identifica la seguridad pública como el principal reto señalado por la ciudadanía. De acuerdo con los resultados, 36.3% considera que la prioridad del gobierno en los próximos meses debe centrarse en mejorar la seguridad y reducir la violencia.
En cuanto a la cercanía de la presidenta con las preocupaciones sociales, las opiniones se distribuyen de la siguiente manera: 48.9% la percibe muy cercana, 19.4% algo cercana, 16.1% poco cercana y 15.6% nada cercana.
Sobre su capacidad para tomar decisiones en momentos de crisis, 71% considera que cuenta con esa capacidad, 9% opina que depende de la situación y 20% cree que no.
EVALÚAN PROYECTO DE GOBIERNO: SEÑALAN CONTINUIDAD DEL ANTERIOR
Respecto a la naturaleza del actual gobierno, 53.4% lo identifica como una continuidad del anterior, mientras que 21.7% lo considera un cambio de rumbo. Otro 17% lo define como una renovación del proyecto político y 7.9% no tiene una opinión al respecto.
En la valoración de resultados, 51% de las personas encuestadas identifica los programas sociales y apoyos directos como el principal logro de la administración hasta el momento.
65.6% CONSIDERAN QUE GOBIERNO DE SHEINBAUM HA DEFENDIDO LOS INTERESES DE MÉXICO
Ante las tensiones y posicionamientos públicos del presidente estadounidense Donald Trump hacia México, la encuesta midió la percepción sobre la defensa de los intereses nacionales. El 65.5% considera que el gobierno los ha defendido totalmente, 16.2% opina que solo en parte y 18.3% considera que no.
CONTEXTO INSTITUCIONAL EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
El estudio se presenta en un periodo de cambios relevantes en la estructura de procuración de justicia del país. El 27 de noviembre de 2025, Alejandro Gertz Manero presentó su renuncia ante el Senado de la República, decisión avalada con 74 votos a favor, principalmente de Morena y sus aliados, y 22 en contra por parte de la oposición.
Tras su salida, Ernestina Godoy Ramos, quien previamente fue procuradora de justicia en la Ciudad de México durante la administración local de Sheinbaum, asumió primero como encargada de despacho y posteriormente fue designada fiscal el 3 de diciembre por el Senado.
METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
La medición se realizó mediante 1,200 entrevistas telefónicas a nivel nacional, con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de ±2.9%.
El levantamiento se efectuó del 9 al 13 de febrero de 2026 mediante un muestreo probabilístico, aleatorio estratificado por región geográfica, género y edad. El instrumento consistió en una batería de 20 reactivos de opción múltiple aplicada a población mexicana mayor de 18 años con acceso a teléfono fijo o móvil.