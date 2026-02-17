Sheinbaum admite fisuras en Morena y pide no dividir al movimiento con acusaciones de ‘traidores’

/ 17 febrero 2026
    Sheinbaum admite fisuras en Morena y pide no dividir al movimiento con acusaciones de ‘traidores’
    Sheinbaum reiteró su rechazo a la forma en que Arriaga fue separado de su cargo en la SEP al señalar que “eso no es de compañeros”. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

La Presidenta sostuvo que el movimiento es amplio y que las diferencias no deben traducirse en señalamientos personales

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que “nadie tiene la pureza del movimiento de transformación” y llamó a mantener el debate sin descalificaciones personales, en el contexto de diferencias internas en Morena.

En su conferencia mañanera de este martes 17 de febrero, en Palacio Nacional, la mandataria se refirió a una división que —dijo— se expresa en diversas fisuras entre integrantes de la autodenominada 4T, en un momento marcado por la salida de Marx Arriaga como director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la publicación del libro Ni venganza ni perdón, del exconsejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer.

TE PUEDE INTERESAR: Cumple Marx Arriaga 4 días atrincherado; Nadie tiene el patrimonio de un espacio público: Sheinbaum

Sheinbaum sostuvo que el movimiento es “muy amplio y democrático” y defendió la crítica como parte de sus dinámicas. “Y se vale la crítica, eso es muy importante. ¡Qué bueno que haya debate, eso es importante porque aquí no se censura a nadie, ni queremos que no haya debate, sino qué bueno que haya debate!”, expresó.

Agregó que el punto de conflicto, a su juicio, aparece cuando la discusión deriva en etiquetas internas. “El problema es cuando se lleva ‘si alguien es traidor o no es traidor’, eso no, porque todos estamos con el movimiento de transformación”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Enviará México a observador a Junta de Paz de Donald Trump

La presidenta reconoció el papel de Marx Arriaga en la elaboración de los libros de texto gratuitos y señaló que su participación en el proyecto educativo no se borra por cambios de cargo.

También afirmó que Arriaga “tiene espacio en el gobierno” y sostuvo que no debe asumirse que “una persona es dueña del movimiento” ni del modelo de la Nueva Escuela Mexicana, al plantear que los temas se enriquecen con la discusión y la incorporación de distintas visiones.

TE PUEDE INTERESAR: Ya suman 31 muertes por sarampión en ocho estados de México; van cuatro en 2026

Sheinbaum reiteró su rechazo a la forma en que Arriaga fue separado de su cargo en la SEP al señalar que “eso no es de compañeros”, y subrayó que el modelo de la Nueva Escuela Mexicana y la esencia de los libros de texto “permanece”, aun con ajustes o debates internos.

Finalmente, llamó a “seguir avanzando” y a discutir sin llevar la diferencia a lo personal, al señalar que lo importante es mantener la cercanía con el pueblo y “nunca subirse a un ladrillo y marearse”, además de insistir en que “en el movimiento de transformación todo avanza y todos son importantes” y que debe darse espacio “a todas y a todos”.

