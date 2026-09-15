Cámara de Diputados da a conocer la ruta para aprobar Paquete Económico 2027

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    Cámara de Diputados da a conocer la ruta para aprobar Paquete Económico 2027
    Se informó sobre las posibles fechas en las que el Pleno discutirá las dos iniciativas enviadas por la presidenta. Cuartoscuro

Bolaños Cacho explicó que está en previsión avalar la Ley de Ingresos y después el Proyecto de Presupuesto de Egresos

CDMX.- El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho, detalló la ruta que seguirá la Cámara Baja para discutir y, en su caso, aprobar el Paquete Económico 2027.

Durante la sesión ordinaria de hoy, explicó que está en previsión avalar la Ley de Ingresos en primer término, y después el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el próximo año.

“Ya estamos platicando sobre el desahogo de la discusión del Paquete Económico (con los coordinadores de los grupos parlamentarios), iniciando con la Ley de Ingresos, que se deberá de votar entre el 15 y el 16 de octubre, y de ahí nos vamos al Presupuesto de Egresos de la Federación para mediados de noviembre”, explicó.

SE DISCUTIRÁN INICIATIVAS ENVIADAS POR SHEINBAUM

Bolaños Cacho también informó sobre las posibles fechas en las que el pleno discutirá las dos iniciativas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum: para prohibir la doble nacionalidad a los candidatos a la Presidencia de la República o gubernaturas, y la Ley de Equilibrio Ecológico.

“Hemos recibido solamente dos de la Presidencia de la República, que son la de la doble nacionalidad, que tendrá su discusión en el Pleno el próximo martes 22 de septiembre, y la de la Ley de Equilibrio Ecológico, que ya anunció la presidenta de dicha comisión que habrá un ejercicio de parlamento abierto, me parece el 27 y 28 de septiembre, para estar en condiciones de discutir un dictamen a principios de octubre”, expresó.

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