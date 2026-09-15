Cámara de Diputados da a conocer la ruta para aprobar Paquete Económico 2027

CDMX.- El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho, detalló la ruta que seguirá la Cámara Baja para discutir y, en su caso, aprobar el Paquete Económico 2027.

Durante la sesión ordinaria de hoy, explicó que está en previsión avalar la Ley de Ingresos en primer término, y después el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el próximo año.

“Ya estamos platicando sobre el desahogo de la discusión del Paquete Económico (con los coordinadores de los grupos parlamentarios), iniciando con la Ley de Ingresos, que se deberá de votar entre el 15 y el 16 de octubre, y de ahí nos vamos al Presupuesto de Egresos de la Federación para mediados de noviembre”, explicó.