Diputados van contra cargos ocultos en plataformas digitales; se busca evitar distorsión de tarifas en el comercio electrónico

CDMX .- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa que busca obligar a proveedores de plataformas a informar a consumidores el precio definitivo que pagarán, a fin de evitar que distorsionen esa tarifa con cargos que no fueron informados desde el inicio. La iniciativa propone adiciones al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor para establecer que el proveedor deberá mostrar de manera clara, visible y desde el primer momento de la oferta el precio total y definitivo de los bienes o servicios ofrecidos al consumidor.

Para ello, señala que dicho precio deberá incluir impuestos, comisiones, tarifas de servicio, costos administrativos, o cualquier otro cargo adicional aplicable. Agrega que el proveedor deberá abstenerse de incrementar ese precio mediante cargos adicionales no informados antes de iniciar el proceso de contratación o compra. “Una vez que el proveedor anunció el precio inicial de un bien o servicio, éste deberá ser acatado, sin la posibilidad de sumar cargos que no hayan sido informados previamente y de forma visible a los consumidores. Esto impide engaños a los consumidores y garantiza que haya certeza en los términos y condiciones del costo de las transacciones”, señala.

CRECIMIENTO DE COMERCIO ELECTRÓNICO HA DADO LUGAR A PRÁCTICAS QUE AFECTAN LA TRANSPARENCIA Detalla que de acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, en 2022, las tarifas ocultas presentaron, en promedio, entre 21 y 38 por ciento del precio final en plataformas de hospedaje y boletaje. La propuesta agrega que los proveedores deberán identificar el contenido publicitario o promocional que corresponda a las plataformas digitales o aplicaciones tecnológicas de manera expresa, visible y comprensible.

De acuerdo con la exposición de motivos, el crecimiento acelerado del comercio electrónico ha dado lugar a prácticas que afectan la transparencia y la confianza en las transacciones digitales. Advierte que algunas plataformas han desarrollado mecanismos de opacidad en la información del precio final de un bien o servicio, lo que constituye uno de los fenómenos más perjudiciales del comercio electrónico contemporáneo. ¿QUÉ ES EL DRIP PRICING O GOTEO DE PRECIOS? Indica que incluso en su expresión más común, esta práctica se ha denominado como drip pricing o goteo de precios, el cual consiste en que el proveedor anuncia un precio inicial que por lo general es bajo, pero se incrementa progresivamente conforme el consumidor avanza en el proceso de compra, mediante la incorporación secuencial de cargos adicionales que no fueron anunciados desde el inicio.

Entre los cargos que no son informados son impuestos y contribuciones, tarifas de servicio, costos administrativos bajo denominaciones como “cargos de emisión” o “gastos de gestión”, cargos de procesamiento asociados al medio de pago utilizado y comisiones adicionales y cargos por plataforma. Lo anterior, advierte, merma la capacidad de los consumidores para comparar precios en condiciones claras, se afecta la posibilidad de emitir un consentimiento plenamente informado y libre y puede llevar al consumidor a tomar decisiones erróneas.