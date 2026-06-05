Caos en aduanas: Falla en sistema del SAT frena importaciones en fronteras de México

La Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano (VUCEM), plataforma digital habilitada por el Gobierno para centralizar trámites de comercio exterior como la importación y exportación de mercancías, presentó fallas durante los dos primeros días en que entró en vigor la obligatoriedad de la Manifestación de Valor Electrónica (MVE), lo que provocó retrasos y cuellos de botella para camiones de carga en las fronteras. La MVE es un documento digital obligatorio para declarar el valor real de las mercancías que ingresan al país y verificar que los impuestos correspondientes se calculen correctamente. Su implementación estaba prevista originalmente para el 1 de abril de 2026, pero el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la fue aplazando hasta el 1 de junio de 2026. No obstante, las fallas registradas en VUCEM ese mismo día impidieron a las empresas presentar la manifestación de valor por medios electrónicos.

“El área de soporte de CAAAREM informa que se presenta error de validación; el incidente ya fue reportado a la autoridad y estamos en espera de comentarios”, notificó la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) en un correo interno enviado el 1 de junio de 2026. En un primer reporte interno, la Confederación señaló que se habían detectado errores de validación y que el incidente ya había sido reportado a la autoridad, sin que hasta ese momento hubiera respuesta. En un segundo mensaje, informó que las fallas continuaban tanto en los procesos de digitalización como en las validaciones, y que la autoridad seguía revisando el caso. El impacto operativo también fue confirmado por empresas importadoras del sector manufacturero, que reportaron retrasos en la liberación de mercancías y dificultades para realizar los pedimentos de importación. De acuerdo con uno de los testimonios, la falta de funcionamiento del sistema provocó que desde el inicio de la semana se presentaran demoras significativas, llegando a un punto en el que ya no era posible operar por la tarde. Agregó que el problema se extendió a todas las fronteras y no estuvo relacionado con ubicaciones específicas, sino con el funcionamiento general del sistema.

Eliminan dictaminación La Secretaría de Economía (SE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) eliminaron la dictaminación de avisos de comercio exterior presentados en la Ventanilla Única (VUCEM), con el objetivo de simplificar trámites. Con ello, los avisos se considerarán autogestivos y bastará con su correcto ingreso al sistema. No obstante, las empresas seguirán sujetas a verificación, vigilancia y sanciones.

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