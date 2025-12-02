Captan a Wblester Santiago, diputado del PT, en presunta ebriedad destrozando plaza en Edomex
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Los videos fueron compartidos en redes sociales por el periodista Carlos Jiménez. En ellos, se observa las agresiones del diputado federal de Partido del Trabajo
Wblester Santiago, diputado del Partido del Trabajo (PT), fue captado en presunto estado de ebriedad con un comportamiento un tanto violento, mientras hacía destrozos en una plaza comercial ubicada en Metepec, Estado de México.
Los videos que corresponden a los hechos fueron compartidos por el periodista Carlos Jiménez, especialista en nota roja, a través de su cuenta de X (antes Twitter):
“Salió violento y prepotente el diputado del PT. El tipo briago que se pone loco y que dañó unas escaleras eléctricas es el diputado federal Wblester Santiago Pineda del Partido del Trabajo nacional. Así se puso en una plaza de Metepec”.
TE PUEDE INTERESAR: Camión de ‘Jarritos’ se estrelló al pasar por ‘la bajada del diablo’, una pendiente peligrosa en CDMX
ASÍ SON LOS VIDEOS DEL DIPUTADO WBLESTER SANTIAGO
La publicación del comunicador incluyó dos videos. El primero de ellos es sobre una discusión verbal entre el legislador y otros tres hombres, dentro del estacionamiento aparentemente subterráneo de la plaza.
“¿Quién cuida el estacionamiento, hijo de tu p**a madre? [...] Entonces. ¿quién lo cuida, pen***o? [...] ¡Soy el diputado de aquí...”, se percibe que dice el diputado.
Mientras que el segundo video, obtenido de una videocámara de seguridad, muestra a dos masculinos, de los cuales uno sería Santiago. Entre ambos empujan un objeto pesado por las escaleras eléctricas, ocasionando daños.
Ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), de acuerdo con la información de Carlos Jiménez.
¿QUIÉN ES WBLESTER SANTIAGO?
Nacido el 23 de septiembre de 1963 en Coyuca de Catalán, Guerrero, posee una formación académica que incluye una Licenciatura en Contaduría por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y una Maestría en Economía y Buen Gobierno por la Universidad Anáhuac.
Su trayectoria legislativa se desarrolla en la LXVI Legislatura, donde participa en comisiones como la de Infraestructura, siendo Secretario de esta, además de ser Integrante en Defensa Nacional y Educación.
TE PUEDE INTERESAR: Sujeto irrumpe en la pista del Aeropuerto de Guadalajara y ocasiona retrasos en vuelos
Antes de su cargo como legislador, Santiago Pineda tuvo experiencia en la iniciativa privada como socio fundador de la empresa Construcciones y Electrificaciones El Llano S.A. de C.V. También ha ocupado cargos en la administración pública local, como Director de Educación en el municipio de Metepec.