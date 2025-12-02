Captan a Wblester Santiago, diputado del PT, en presunta ebriedad destrozando plaza en Edomex

Wblester Santiago, diputado del Partido del Trabajo (PT), fue captado en presunto estado de ebriedad con un comportamiento un tanto violento, mientras hacía destrozos en una plaza comercial ubicada en Metepec, Estado de México.

Los videos que corresponden a los hechos fueron compartidos por el periodista Carlos Jiménez, especialista en nota roja, a través de su cuenta de X (antes Twitter):

“Salió violento y prepotente el diputado del PT. El tipo briago que se pone loco y que dañó unas escaleras eléctricas es el diputado federal Wblester Santiago Pineda del Partido del Trabajo nacional. Así se puso en una plaza de Metepec”.

TE PUEDE INTERESAR: Camión de ‘Jarritos’ se estrelló al pasar por ‘la bajada del diablo’, una pendiente peligrosa en CDMX

ASÍ SON LOS VIDEOS DEL DIPUTADO WBLESTER SANTIAGO

La publicación del comunicador incluyó dos videos. El primero de ellos es sobre una discusión verbal entre el legislador y otros tres hombres, dentro del estacionamiento aparentemente subterráneo de la plaza.

“¿Quién cuida el estacionamiento, hijo de tu p**a madre? [...] Entonces. ¿quién lo cuida, pen***o? [...] ¡Soy el diputado de aquí...”, se percibe que dice el diputado.