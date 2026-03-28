Capturan a ‘El Gallo’, líder de Cárteles Unidos y otros 7; son acusados de tráfico de armas, drogas y lavado de dinero en Michoacán y Puebla

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México
/ 28 marzo 2026
    Capturan a ‘El Gallo’, líder de Cárteles Unidos y otros 7; son acusados de tráfico de armas, drogas y lavado de dinero en Michoacán y Puebla
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Las detenciones se lograron tras cumplimentar nueve órdenes de cateo en los municipios de Tancítaro, Uruapan, Apatzingán, en Michoacán, y en Santa María La Alta, Puebla.

Ocho presuntos integrantes de los Cárteles Unidos, entre ellos Jesús Mendoza Castillo, alias “Gallo”, “Licenciado” o “Serrucho”, uno de sus presuntos líderes, fueron detenidos por la Fiscalía General de la República (FGR) en Michoacán y Puebla.

En el marco de una investigación contra el grupo criminal dedicado al tráfico de drogas, armas y lavado de dinero, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en conjunto con el Gabinete de Seguridad, ejecutaron nueve órdenes de cateo en domicilios utilizados por dicha célula criminal en los municipios de Tancítaro, Uruapan, Apatzingán, en Michoacán, y en Santa María La Alta, Puebla.

En estas diligencias, los agentes ministeriales detuvieron a Mendoza Castillo, Uziel Morales Baltazar, José Alfonso Castillo Sánchez, Jaime Sánchez Soriano, Bulmaro Mendoza Castillo, Agustín Felipe López Morales, Flavio Eduardo Sánchez Zamora y Joaquín Sánchez Sánchez.

Además, les aseguraron armas de fuego largas y cortas, cargadores, cartuchos, probable narcótico y dinero en efectivo, entre otros objetos, así como sus inmuebles.

Ulises Lara López, vocero de la FGR, informó que derivado de trabajos de inteligencia en distintas fases, se estableció que los sujetos detenidos se dedicaban al trasiego de droga de México a la ciudad estadounidense de Kansas City, donde era distribuido el narcótico.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/vinculan-a-proceso-a-cinco-funcionarios-de-chavinda-por-drogas-y-armas-aseguran-fusiles-cocaina-y-vehiculo-oficial-OO19718745

“De manera paralela, se implementaron monitoreos en materia de comunicaciones debidamente autorizados, seguimiento en distintas redes digitales, georreferencias, por lo que la información obtenida permitió identificar rutas, horarios, puntos de reunión y domicilios utilizados para el resguardo de narcóticos y armas, lo que fortaleció las indagatorias”, indicó.

Después de ser detenidos, los presuntos traficantes de drogas fueron presentados ante un juez de control que los vinculó a proceso y les dictó prisión preventiva por su posible participación en los delitos de contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/por-delitos-contra-la-salud-detienen-a-hombre-que-era-buscado-por-eu-en-nuevo-leon-DO19719183

“Estos resultados representan un golpe importante a la delincuencia organizada y evitan que grupos criminales continúen su operación que tanto daño causa a la sociedad”, presumió Lara López en un mensaje transmitido en redes sociales.

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