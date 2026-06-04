Capturan en Puerto Vallarta a estadounidense buscado por homicidio

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    Capturan en Puerto Vallarta a estadounidense buscado por homicidio
    El joven, de 21 años y originario de Los Ángeles, era buscado además por descarga de arma de fuego y delitos contra la salud. Cortesía

El hombre era requerido por autoridades de EU por delitos como homicidio y tentativa de homicidio

GUADALAJARA, JAL.-Un hombre requerido por autoridades de Estados Unidos por delitos como homicidio y tentativa de homicidio fue localizado y detenido en Puerto Vallarta por elementos de la Policía de Jalisco.

La captura ocurrió después de que la agencia federal U.S. Marshals notificó a las autoridades estatales que el sospechoso, identificado como Cristian “N”, presuntamente se encontraba en ese municipio.

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De acuerdo con la información compartida por la corporación estadounidense, el joven, de 21 años y originario de Los Ángeles, California, era buscado además por descarga de arma de fuego y delitos contra la salud.

INGRESÓ A MÉXICO DE MANERA AIRREGULAR

Las indagatorias permitieron ubicar a una persona con las características reportadas en la Colonia Las Palmas. Los agentes verificaron su identidad y detectaron además que presuntamente había ingresado a México de manera irregular.

El aseguramiento se realizó con apoyo de personal operativo desplegado en la zona, así como recursos aéreos y tácticos de la Policía estatal.

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Tras su captura, Cristian “N” fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, instancia que determinará su situación legal y los procedimientos correspondientes ante las autoridades que lo requieren en Estados Unidos.

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