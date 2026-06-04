Capturan en Puerto Vallarta a estadounidense buscado por homicidio

GUADALAJARA, JAL.-Un hombre requerido por autoridades de Estados Unidos por delitos como homicidio y tentativa de homicidio fue localizado y detenido en Puerto Vallarta por elementos de la Policía de Jalisco. La captura ocurrió después de que la agencia federal U.S. Marshals notificó a las autoridades estatales que el sospechoso, identificado como Cristian “N”, presuntamente se encontraba en ese municipio.

De acuerdo con la información compartida por la corporación estadounidense, el joven, de 21 años y originario de Los Ángeles, California, era buscado además por descarga de arma de fuego y delitos contra la salud.

INGRESÓ A MÉXICO DE MANERA AIRREGULAR Las indagatorias permitieron ubicar a una persona con las características reportadas en la Colonia Las Palmas. Los agentes verificaron su identidad y detectaron además que presuntamente había ingresado a México de manera irregular. El aseguramiento se realizó con apoyo de personal operativo desplegado en la zona, así como recursos aéreos y tácticos de la Policía estatal.

Tras su captura, Cristian “N” fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, instancia que determinará su situación legal y los procedimientos correspondientes ante las autoridades que lo requieren en Estados Unidos.

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