Amagan transportistas irse a paro el 24 de junio; demandan mayor seguridad en carreteras

CDMX.- Para el próximo 24 de junio la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), efectuará un paro a nivel nacional para protestar por la inseguridad en carreteras, la falta de aplicación del reglamento de grúas y las nuevas nuevas atribuciones que le dio a la Guardia Nacional para atender temas de tránsito. Rafael Ortiz Pacheco, presidente del organismo indicó que los integrantes de AMOTAC realizarán una manifestación y movilización nacional pacífica en las principales carreteras de los 32 estados del país.

Detalló que dicha manifestación iniciará a las las 07:00 horas y de no encontrar una solución que realmente pueda resolver sus necesidades por parte de las autoridades involucradas, iniciarán una movilización en marcha lenta hacia el zócalo de la Ciudad de México con las unidades.

NO BLOQUEARÁN CARRETERAS En entrevista telefónica, detalló que el organismo no bloqueará las carreteras, sino que hará un paro de unidades de carga a ras de las vías de comunicación, debido a que las autoridades no han resuelto las diversas problemáticas para el autotransporte federal de carga, turismo y pasaje. “Vivimos la peor etapa de violencia y delincuencia en las carreteras nacionales, carecemos de vigilancia y operativos realmente efectivos por parte de la Guardia Nacional”, destacó.

A lo anterior, dijo, se le suma los cobros excesivos de los servicios de grúas, pese a que en mayo del 2023 se publicó el Reglamento de Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre de Arrastre y Salvamento y de Depósito de Vehículos. A lo anterior se agregan las nuevas atribuciones que tendrá la Guardia Nacional en las carreteras del País, medida con la que los transportistas anticipan mayor corrupción. “El reglamento de grúas es bueno pero no se aplica por parte de las autoridades. La Guardia Nacional ahora podrá levantar la unidad y enviarte a la cárcel y no habla de aplicar o revisar el funcionamiento de las grúas que cobran costos excesivos”, sentenció. PIDEN SE REGULEN RETENES MILITARES

Por ejemplo, dijo, la voladura de un camión que debe de costar 20 mil pesos los transportistas luego tienen que desembolsar hasta 250 mil pesos. Y liberar la unidad es un problema adicional con autoridades estatales y municipales. Ortiz Pacheco, destacó que también solicitan que se regulen los retenes militares que afectan la circulación de las unidades pesadas en entidades como Sonora, Sinaloa y Baja California.

“Cada vez nos instalan retenes y le quitan a los usuarios entre 15 y 20 horas de espera, y en la temporada de calor es la muerte para los operadores”, apuntó.

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